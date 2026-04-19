دیدار صمیمانه هنرمندان با کودکان آسیب دیده از جنگ

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اولین شب از مجموعه برنامه های «دل ایران» با همکاری خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و هلدینگ گردشگری هگتا با حضور کودکان و خانواده های آسیب دیده جنگ اخیر، شب گذشته ۲۹ فروردین در یکی از سالن های تهران برگزار شد.

این برنامه شامل اجرای تاتر عروسکی، خیمه شب بازی، استندآپ کمدی، اجرای موسیقی بود و همچنین کودکان و هنرمندان یک پازل بزرگ با نماد ایران ( کاری از آوا پیک تحریر ؛ مجید اکبری) و به یاد کودکان شهید میناب را تکمیل و چیدمان کردند.

در این برنامه سه نمایش عروسکی توسط انجمن نمایشگران عروسکی و هنرمندان انجمن کودک و نوجوان خانه تاتر، خیمه شب بازی توسط خانه موزه خیمه شب بازی ایران به سرپرستی ستاره اسکندری اجرا شد.

در بخش موسیقی گروه موسیقی دی بند و گروه آذری وحید اسداللهی قطعاتی را اجرا کردند و فضای شاد و متفاوتی را برای مهمانان به ارمغان آوردند.

علاوه بر اجرای نمایش و موسیقی هنرمندان و چهره های فرهنگی بسیاری در این مراسم حضور داشتند و ضمن اهدا گل به کودکان آسیب دیده و خانواده ها با آنها صمیمانه گفتگو کردند .کودکان نیز استقبال بسبار خوبی از این مراسم که بیش از ۵ ساعت به طول انجامید داشتند و با هنرمندان و عروسک ها عکس های یادگاری گرفتند و امید را در دل آنها زنده کردند.

در انتهای این مراسم که با جمع خوانی سرود «ای ایران» همراه بود ، علیرضا شجاع نوری از اعضاء ستاد همراهی خانه سینما طی سخنان کوتاهی گفت: ترامپ احمق هر غلطی که دلش می خواست کرد.

وی خطاب به حاضران ادامه داد: من که امشب در کنار شما هستم ، یکی از بهترین خاطرات عمرم برایم رقم خورد.

شجاع نوری گفت: با کمک هم این ایران زیبا را زیباتر می کنیم و می سازیم . به کوری چشم هر کسی که نمی تواند، ببیند.

لازم به ذکر است، اجرای این برنامه بر عهده ستاد همیاری خانه سینما ( با مسئولیت آناهید آباد) بوده و قرار است ادامه داشته باشد.

در این مراسم افرادی همچون: حسین پاکدل، علیرضا شجاع نوری، عاطفه رضوی، هادی حجازی فر، علیرضا کمالی، علیرضا حسینی، شبنم مقدمی، گلاره عباسی، شکیب شجره، علی اوسیوند، علی نیک رفتار، محمد فوقانی، فرزین محدث، مونا زندی، کاظم هژیرآزاد، وحید آقاپور، علی روئین تن، محمد لقمانیان، روح الله حجازی، سجاد افشاریان، آناهید آباد، مریم هژیروند، محمد فرشته نژاد، نازنین صلح جو، کاظم هژیرآزاد، علیرضا نجف زاده ، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، علیرضا گیله وری مدیرعامل خانه تاتر ، علیرضا تابش مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامبن اجتماعی (هکتا) ، علیرضا طاهریان معاون اجرایی گروه هتل های هما و ... حضور داشتند.

