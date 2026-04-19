علیرضا شجاع نوری: ایران را زیباتر از قبل خواهیم ساخت
کد خبر : 1775070
شجاع نوری خطاب به آسیبدیدگان جنگ گفت: ایران را زیباتر خواهیم ساخت.
به گزارش ایلنا، این بازیگر سینما که در دیدار ستاد همیاری خانه سینما با آسیبدیدگان جنگ (جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران) در یکی از هتلهای تهران صحبت میکرد، گفت: ترامپ احمق هر غلطی که دلش میخواست کرد.
او خطاب به حاضران در عین حال گفت: من که امشب در کنار شما هستم، یکی از بهترین خاطرات عمر من برایم رقم خورد.
شجاع نوری گفت: با یکدیگر این ایران زیبا را زیباتر میکنیم و میسازیم. به کوری چشم هر کسی که نمیتواند، ببیند.