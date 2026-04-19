اینترنت سفید برای بازیسازان فراهم میشود
معاون حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای از دسترسی کاربران ایرانی به تعدادی از بازیهای پرمخاطب بینالمللی و فراخوان عمومی ثبتنام بازیسازان و رسانههای تخصصی بازی در سامانه همگرا برای دسترسی به اینترنت جهانی از این هفته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، احسان جازم با اشاره به اینکه دسترسی به تعدادی بازی پرمخاطب بینالمللی بهصورت از این هفته برای کاربران داخل کشور ایجاد شده است، گفت: به طور معمول دسترسی به تعدادی از بازیهای محبوب و پرمخاطب بینالمللی برای کاربران داخل کشور حتی در شرایط دسترسی به اینترنت جهانی نیز وجود ندارد و با اقدامات انجام شده به لحاظ فنی به سیستمی دسترسی پیدا کردیم که دسترسی به این بازیها را برای کاربران داخل کشور باز کنیم و از این هفته این امکان فراهم شده است. کاربران برای تسهیل موارد مربوط به محدودیتها بازیهای بینالمللی، فرم قراره گرفته در سامانه همگرا به نشانی https://hamgara.ircg.ir/report را پر کنند.
معاون حمایت بنیاد خاطرنشان کرد: در ادامه تجربه بنیاد در جنگ ۱۲ روز، تقریبا از روزهای اولیه جنگ رمضان همکاری خوبی بین بنیاد و وزارت ارتباطات و شرکت زیر ساخت شکل گرفت و توانستیم دسترسی به اینترنت را برای بازیسازان که نیاز به خدمات جهانی نت داشتند فراهم کنیم و در حال حاضر نیز دسترسی بازیکنها به بازیهای پرمخاطب که نیاز به اینترنت دارند در کنسولهای پلی استیشن و ایکس باکس فراهم شده است.
او افزود: در ایام جنگ رمضان و به دنبالعدم دسترسی به اینترنت بینالملل با همکاری مرکز ملی فضای مجازی توانستیم دسترسی به اینترنت بینالملل داشته باشیم و بیش از ۶۰ خدمت اینترنت را در اختیار بازیسازانی که نیاز داشتند، قرار دادیم.
جازم در ادامه اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضای بازیسازان و رسانههای تخصصی صنعت بازی برای دسترسی به اینترنت جهانی، افراد متقاضی میتوانند با مراجعه به صفحه اختصاصی این موضوع در سامانه همگرا ضمن ثبت درخواست خود از خدمات حمایتی بنیاد بهرهمند شوند.
معاون حمایت بنیاد همچنین در تشریح اقدامات انجام شده این معاونت در ایام جنگ رمضان گفت: رویکردهای حمایتی بنیاد در ایام جنگ رمضان در چهار محور خانواده، امید، دانش و مقاومت تعریف شد و متناسب با هر محور خدماتی تعریف شد و در اختیار بازیسازان و کاربران قرار گرفت. براساس تجربه برگزاری پویش «همه بازی» در جنگ ۱۲ روزه، در جنگ رمضان که مصادف با ایام تعطیلات نوروز شد، پویش «بازیران» را طراحی و اجرا کردیم. اضافه کردن دیتا سنتر در خصوص بازیهای ایرانی یکی از اقداماتی بود که در این ایام انجام شد و با کمک شرکت ارتباطات زیر ساخت و وزارت ارتباطات ۶۲ بازی ایرانی به آن اضافه شد. در حال حاضر ۶۲ بازی به طور کامل روی سرورهای بومی قرار دارند. از سوی دیگر سعی شد با ایجاد دو سکوی نشر به ارائه بازیهای داخلی و بینالمللی از طریق این دو سکو برای بازیکنان بپردازیم.
جازم از برآورد اولیه خسارت بیش از ۴۶ میلیاردی به بازیسازان در ایام جنگ رمضان براساس گزارشهای ارائه شده اولیه خبر داد و تصریح کرد: طبق گزارشهای اولیه این خسارات در دو بخش فیزیکی و فنی شامل آسیب به دیتا سنترها در اثر حملات موشکی و حملات سایبری بوده است. یکی از مشکلات ما در این ایام، حملات سایبری به بازیسازانی بود که در این مدت سرورهای آنها خاموش بوده است که برای رفع این مشکل و جلوگیری از آن جلساتی با شرکت ارتباطات زیر ساخت و بازیسازان برای ارائه برخی راهکارهای امنیتی برگزار شد.