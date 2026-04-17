آیین اختتامیه «هفته هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین اختتامیه هفته «هنر انقلاب اسلامی» با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن مومنی شریف نویسنده و مدیر سابق حوزه هنری)، امین اشرفی مدیر تماشاخانه ایرانشهر، علیرضا مختارپور مشاور رهبر شهید، سید علی میرفتاح نقاش و روزنامه‌نگار، مریم شعبانی کارگردان تئاتر، سید محمد میرکیانی نویسنده، محسن محمدی پناه شاعر، محمد رضا طهماسبی شاعر، انوش معظمی بازیگر تئاتر و تلویزیون، مرشد محسن میرزاعلی، کورش زارعی و جمعی دیگر از هنرمندان و فعالان هنری برگزار شد.

این مراسم با قرائت قرآن کریم، ذکر دعای توسل و پخش سرود ملی ایران و با اجرای نجم‌الدین شریعتی شکل رسمی به خود گرفت.

همچنین در ابتدای آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب پرفورمنس «اتحاد مقدس» به کارگردانی علیرضا تاجیک در میان حضور پرشور مردم، اجرا شد و محمد رضا طهماسبی، به شعرخوانی پرداخت.

در ادامه این مراسم، محسن محمدی‌پناه، مداح قطعه «باید برخاست» به خواندن این قطعه مداحی پرداخت.

وی همچنین اظهار کرد: خدارا شاکرم که در این دوران خواندن این سرود به عهده من گذاشته شد. این سرود پایانی ما در محرم سال گذشته است. این اجرا در هیئت اجرا شده و برای امام حسین(ع) بوده که همین امر کار را متفاوت کرده است.

محمدی‌پناه افزود: شاعر این قطعه به من گفت به مردم بگو که مضامین این کار کاملا از قرآن است و چون قرآن زنده است این قطعه بین مردم محبوب شده است.

در بخش دیگر آیین اختتامیه «هفته هنر انقلاب اسلامی» بهرام شهبازی پدر شهید پوریا شهبازی (شهید جنگ رمضان)، روضه نمایش بیسیم‌ چی را به اجرا درآورد و غلامرضا صنعتگر، خواننده به اجرای دو قطعه زنگ پرواز و هم رفیق پرداخت.

بعد از اجرای قطعه «آرش» توسط انوش معظمی نامزدهای «چهره سال ۱۴۰۴ هنر انقلاب اسلامی» متشکل از محسن چاوشی به خاطر ساخت قطعه «علاج» و «حسبی الله»، مریم شعبانی به خاطر روی صحنه بردن تئاتر «برای هانا» و «فرشته‌های میناب»، سیروس مقدم به خاطر کارگردانی سریال «پایتخت۷»، سید علی میرفتاح به خاطر نقاشی خیابانی شهدا جنگ ۱۲ روزه روی دیوارهای تهران و سید محمد میرکیانی به خاطر یک میلیونی شدن کتاب «قصه ما مثل شد» مورد تقدیر قرار گرفتند و سپس محسن چاوشی به عنوان چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.

انتهای پیام/