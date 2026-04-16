به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی هنرهای تجسمی سوره، در میان کاندیداهای دوازدهمین دوره جایزه هنر انقلاب؛ رویدادی که هر سال همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، نام سیدعلی میرفتاح به چشم می‌خورد.

میرفتاح به عنوان نویسنده، نقاش و منتقد ادبی، صفحه آرا و طراح گرافیک در تحریریه اولین مجله «سوره» به سردبیری شهید سیدمرتضی آوینی، شناخته‌شده است. با شهادت سید مرتضی آوینی در فروردین ۱۳۷۲، پس از سه سال فترت، از سال ۱۳۷۵ سردبیری مجله «سوره» با مشاوره سیدمحمد آوینی و حسین معززی‌نیا منتشر شد. سوره میرفتاح ۶ شماره منتشر شد و پس از شماره ششم در زمستان ۱۳۷۸، دیگر منتشر نشد. میرفتاح اما از مطبوعات دوری نکرد و سال‌ها در کسوت روزنامه‌نگار فعالیت کرد و در سال ۹۹ از سردبیری روزنامه «اعتماد» استعفا داد و بعد از آن نشریه خودش یعنی هفته‌نامه «کرگدن» را منتشر کرد. وی که در کنار روزنامه‌نگاری، نقاشی هم می‌کرد، حال به عنوان نقاشی چیره‌دست شناخته می‌شود و چندین نمایشگاه از نقاشی‌هایش را در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ برگزار کرد که هم کدام از فرم زیبایی‌شناسانه منحصر به میرفتاح پیروی می‌کرد.

در سال ۱۴۰۴، میرفتاح پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، آثاری همسو با مقاومت و در همراهی با مردم ایران خلق کرد و اوج آثارش در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ایران بود. در نخستین روزهای پس از جنگ، یک جنبش داوطلبانه و شبانه را آغاز کرد. او تصاویر شهدای جنگ را بر دیوارهای تهران نقش زد و یاد آن‌ها را در قلب شهر جاودانه کرد. او در «جنگ رمضان» نیز مانند جنگ تحمیلی ۱۲روزه، راوی قهرمانان ملت شده و این بار از رهبر شهید عزیز ملت تصویری ماندگار بر روی بوم ساخته است. در ادامه مروری بر آثار این هنرمند نقاش در سال ۱۴۰۴ داریم.

یازدهمین هفته هنر انقلاب‌، در جوار مزار شهید سیدمرتضی آوینی و با رونمایی یک اثر نقاشی از پرتره ایشان برگزار شد. این پرتره از شهید آوینی توسط سیدعلی میرفتاح هنرمند و فعال رسانه‌ای و دوست قدیمی شهید آوینی ترسیم شد.

مجموعه جدید نقاشی‌های دیواری‌ میرفتاح با موضوع چهره شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ایران، نیمه تیرماه ۱۴۰۴ رونمایی شد؛ تصاویری که بر دیوار برخی معابر پرتردد پایتخت نقش بسته‌اند و به گفته او شهدا از دل آنها به مردم شهر سلام می‌کنند.

وی همچنین، به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، اثر تازه‌ای خلق کرد. در این تابلو، چهره سید حسن نصرالله از زاویه نیم‌رخ و در فضایی تاریک و مینیمال بازنمایی شده است.

سپس، پس از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در جام جهانی کشتی، اثری خلق کرد که صحنه احترام امیرحسین زارع به پرچم ایران را نشان می‌دهد.

سیدعلی میرفتاح در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۴، مشغول ترسیم نقاشی‌هایی درباره مسائل روز جهانی شد و تابلوی نقاشی خود را با عنوان «شرور» درباره ترامپ خلق کرد.

در پی شهادت مظلومانه و جانسوز رهبر معظم انقلاب در اسفند ۱۴۰۴، میرفتاح یک تابلوی نقاشی از رهبر شهید ترسیم کرد. پس از آن، با خلق اثر جدید از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بر لزوم وطن پرستی تاکید کرد.

همچنین، شهادت پاکبان حسن خیران سبب شد تا اثری جدید به یاد این شهید بزرگوار ترسیم کند. میرفتاح در آستانه مراسم چهلم رهبر شهید، نقاشی جدیدش را از دست رهبر شهید خلق کرد.

