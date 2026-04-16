نمایش قطعات موشک با حضور هنرمندان

به گزارش ایلنا، این برنامه با هدف بازنمایی ابعاد این واقعه و گرامیداشت یاد قربانیان برگزار شد.

حمله تروریستی به مدرسه میناب در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز شد و بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی بر جای گذاشت.

در این مراسم، جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و سیاسی حضور داشتند که از جمله می‌توان به فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شهید رئیسی، حمیدرضا نوربخش مدیر خانه موسیقی، علیرضا گیلوری مدیر خانه تئاتر، وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سازمان سینمایی سوره، ماشاءالله شمس‌الواعظین، محمدرضا جلایی‌پور، محمدرضا ورزی، سید جواد هاشمی، هدایت هاشمی، محیا دهقانی، محمود بابایی، هادی ناییجی، حسین فرحبخش، مرتضی علیزاده، مهدی جعفری، محمدرضا مصباح، محسن بهاری، رضا ثامری، سیدتقی سیدی و جمعی از مردم و علاقه‌مندان به هنر اشاره کرد.

پاتوق مردم و هنرمندان در باغ فردوس با شعار «من ایرانم» تا جمعه ۲۸ فروردین ماه ادامه دارد.

