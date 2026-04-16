ویراست جدید شرح احوال و نقد آثار فرید الدین عطار نیشابوری منتشر شد

به گزارش ایلنا، ویراست جدید کتاب «شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری» اثر بدیع الزمان فروزانفر استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روانه بازار نشر شد.

در بخشی از مقدمه این اثر به قلم محمود شالویی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است: «استاد فروزانفر در این کتاب، با ارائه‌ی تحلیل‌های ناب ادبی و عرفانی، بار دیگر عطار را در جایگاه تاریخی و معنایی خود قرار داده و ارزش حقیقی میراث او را به نمایش گذاشته است.

این اثر، عصاره‌ی سال‌ها تعمق و تدریس و پژوهش است؛ گنجینه‌ای از دانش و بینش که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با روحیه‌ی علمی و ادبی توأمان، به ژرفای کلام عارفانه راه یافت. بازنشر این پژوهش گرانقدر در روزگار ما، نه تنها ادای دینی است به مقام شامخ استاد فروزانفر، بلکه تأکیدی است بر لزوم بازخوانی متون اصیل و نظامند با نگاهی نقادانه و علمی، تا نسل جدید نیز بتواند از این میراث گرانبها بهره‌مند شود. به جرئت می‌توان گفت این کتاب، مرجع اصلی و محوری برای هر پژوهشگری است که قصد ورود به حوزه‌ی عطارشناسی را دارد. این اثر که در سالیان گذشته بارها به زیور طبع آراسته شده است، با گذر زمان و به سبب کمیاب شدن چاپ‌های پیشین، از دسترس بسیاری از علاقه‌مندان و پژوهش‌گران خارج شده بود.

اکنون، در پی درخواست‌های فراوان دوستداران و با هدف احیا و دسترس‌پذیر ساختن دوباره این اثر ارزشمند، بازنشر حاضر با ویراستاری نوین، اصلاحات لازم و بازنگری در ساختار و زبان اثر فراهم آمده است. امید است این چاپ تازه، ضمن حفظ اصالت متن، بتواند پاسخی درخور به نیاز فرهیختگان و علاقه‌مندان ادبیات و پژوهش باشد و گامی کوچک در جهت تداوم پاسداشت میراث مکتوب به شماراید.»

ویراست جدید کتاب «شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری» اثر بدیع الزمان فروزانفر، در شمارگان ۲۰۰ نسخه و با قیمت ۷۰۰ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

