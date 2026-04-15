در نشست شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بررسی شد؛
جزییات برگزاری نمایشگاه کتاب در شرایط فعلی کشور/ جمعبندی طرحهای پیشنهادی برای تصمیمگیری نهایی
به گزارش ایلنا، اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در نشستی طولانی، با بررسی دقیق ابعاد مختلف برگزاری فیزیکی و مجازی، طرحها و حالتهای ممکن نمایشگاه را جمعبندی کردند تا مبنایی برای تصمیمگیری نهایی درباره این رویداد فرهنگی باشد.
در این نشست، اعضای شورا در فضایی کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط کشور، به بررسی همهجانبه امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در قالبهای مختلف پرداختند؛ بررسیهایی که هم ابعاد اجرایی و زیرساختی را دربر میگرفت و هم وضعیت اقتصادی حوزه نشر، شرایط مخاطبان و فضای عمومی جامعه را مدنظر قرار میداد.
محسن جوادی در این نشست با اشاره به شرایط ویژه حوزه نشر در ماههای اخیر، تأکید کرد: تصمیمگیری درباره نمایشگاه، باید با لحاظ مجموعهای از ملاحظات از جمله توان اقتصادی ناشران، آمادگی مخاطبان، زیرساختهای فضای مجازی و شرایط بینالمللی در نظر گرفته شود.