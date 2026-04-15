به گزارش ایلنا، علیرضا قزوه، شاعر کشورمان، در ابتدای مراسم ضمن ادای احترام به شهدا اظهار داشت: سلام به شهید بزرگ و امام تمام شهیدان انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای. روز هنر انقلاب اسلامی است و به بهانه این هفته گرد هم آمده‌ایم تا یاد شهید سید مرتضی آوینی را گرامی بداریم. خاطرات زیادی با او داریم؛ یکی از ویژگی‌هایش این بود که هرگاه می‌خواستیم به او سلام کنیم، او پیش‌قدم می‌شد و به بزرگ‌تر و کوچک‌تر خود سلام می‌کرد که این یکی از خصوصیات بارز او بود.

وی با اشاره به نقش این شهید در ایجاد ادبیات و فرهنگ مقاومت در ایران گفت: نقش این شهید در شکل‌گیری ادبیات و فرهنگ مقاومت در ایران برجسته بود. ما از زمان حمله مغول‌ها جنگ داشته‌ایم و مردم در گوشه‌وکنار کشور مقاومت کرده‌اند؛ حتی زنان روی دشمن آب جوش می‌ریختند اما این مقاومت پراکنده بوده است و ثبت نشده است. روایت شده زمان مشروطه در تهران ۲۰ زن لباس رزم پوشیدند و مبارزه کردند اما بسیجی که امام (ره) ایجاد کرد، امروز آمریکا را در گِل قرار داده است.

این شاعر در ادامه با بیان خاطراتی از رهبر انقلاب اظهار داشت: این فرهنگ مقاومت و سخنان نسل جوان، حرف‌های تازه‌ای دارد و این واقعیت میدان است. ۲۱ سال پیش در محضر رهبر شهید انقلاب، شبی در خانه یکی از شهدا در کرمان بودیم. اهل خانه از ابتدا تا انت‌ها گریه کردند. حضرت‌آقا طبق روال همیشه که برای خانواده شهدا یک قران را به اسم شهید می‌نوشتند، مشغول نوشتن اسم شهید روی قرآن بود. اسم آن شهید «سید علی» بود؛ آقا روی قرآن نوشته بودند، تقدیم به خانواده شهید «سید علی حسینی خامنه‌ای» و به ما نشان دادند و البته من خیلی تلاش کردم که این قرآن را به دست آورم که نشد.

وی افزود: سبک زندگی رهبر انقلاب به‌طور کامل برای مردم گفته نشده است. من کتابی درباره ایشان نوشتم که بهترین اثرم شد، اما هیچ‌گاه چاپ نشد، زیرا خاطرات نزدیکی از ایشان نقل کرده بودم که برای بسیاری باورپذیر نبود.

این شاعر ادامه داد: فاصله فکر و اندیشه امام و رهبر انقلاب با برخی افراد بسیار زیاد است. ایشان یک حکیم تمام‌عیار هستند. من تاریخ ایران، از دوره مادها تا سلسله‌های مختلف را مطالعه کرده‌ام و به جرأت می‌گویم کسی به باسوادی امام و رهبر انقلاب در بین پادشاهان تاریخ ایران وجود نداشته است.

قزوه تصریح کرد: از بزرگ‌ترین اشتباهات ما این بوده که مقام علمی و نسب رهبر انقلاب را آن‌گونه که باید معرفی نکرده‌ایم. رفتار ایشان بسیار ظریف و همراه با رعایت دقیق حقوق مردم است.

وی خاطرنشان کرد: ایشان از نوجوانی با مبلغی اندک، کتاب و رمان‌های خارجی را اجاره می‌کردند و در یک شب مطالعه می‌کردند و این سبک زندگی یک طلبه است. بسیاری از فرماندهان ما اهل کتاب هستند؛ نظامیان ما نیز حکیم، فرهنگی، شاعر و نویسنده‌اند.

اگر امروز مردم در میدان حضور دارند، به خاطر هزاران کتابی است که درباره این شهیدان نوشته شده است.

این شاعر در پایان گفت: جهان به ملت ایران و فرهنگ مقاومت و این همه شهید تعظیم خواهد کرد. برخی از این شهیدان حتی فرصت بزرگداشت پیدا نکردند و باید برای تک‌تک آن‌ها برنامه برگزار شود. امروز جهان به ادبیات و شاعران ایرانی احترام می‌گذارد.

وی همچنین افزود: کشورهایی مانند تاجیکستان پیش‌تر به سمت ادبیات مقاومت نمی‌آمدند، اما امروز شاهد هستیم که برای رهبر انقلاب، مقاومت و شهدای ایران شعر می‌سرایند.

در این مراسم، چهره‌هایی چون علیرضا قزوه، محمد گلریز، مهدی مددی (تهیه‌کننده سینما)، محمد حبیبی (مدیر هنری)، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه تصویرشهر، محمود فرهنگ (نویسنده و کارگردان تئاتر)، انسیه شاه‌حسینی کارگردان، رضا مهدوی موزیسین، سعید سیدزاده (تهیه‌کننده سینما)، محمود عبدالحسینی (عکاس) و سید عباس عظیمی‌میرآبادی (تهیه‌کننده سینما) حضور داشتند.

در پایان این مراسم، از خانواده شهید سید پوریا شهبازی، عضو بسیج هنرمندان، تجلیل شد و هنرمندان با تقدیم گل، به شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، در هفته هنر انقلاب ادای احترام کردند.

