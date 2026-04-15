خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم شبیه خوانی در مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر تربت حیدریه
کد خبر : 1773615
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه از برگزاری مراسم شبیه خوانی به‌عنوان میراث ناملموس شهرستان در محل مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، علی محمدی امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب افزود: به مناسبت فرارسیدن شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و رئیس مکتب شیعه حضرت امام جعفر صادق (ع) و شهادت مقام معظم رهبری و شهدای جنگ رمضان مجلس تعزیه خوانی و شبیه خوانی شهادت حربن ریاحی برگزار شد که با استقبال کودکان و نوجوانان شهرستان مواجه شد. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: این مراسم با مشارکت اداره اوقاف و امورخیریه و با هنرنمایی هنرمندان شهرستان برگزار شد. 

محمدی تصریح کرد: شبیه‌خوانی نمایش تعزیه است که اجرای آن مفهوم عزاداری و سوگواری را منتقل می‌کند. 

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار