به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «آخرین گوزن» داستان گوزنی است که در دل جنگل مشغول گشت و گذار است و مورد حمله شکارچیان قرار می‌گیرد و مجبور به فرار می‌شود. جشنواره وارونژ روسیه از اول تا سوم خردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. «آخرین گوزن» در بخش مسابقه انیمیشن‌های کوتاه این رویداد روی پرده می‌رود.

جشنواره انیمیشن وارونژ فضایی برای نمایش و تماشای تخصصی فیلم‌های انیمیشن برای کودکان، نوجوانان و خانواده هاست. یکی از ویژگی‌های این جشنواره رویکرد آموزش محور آن است، این جشنواره تنها به نمایش فیلم و بحث و بررسی آن‎ها نمی‌پردازد، بلکه برپایی مسترکلاس‌های مختلف، میزگردها و رویدادهای خلاقانه برای مخاطبان توسط متخصصان استودیو انیمیشن وارونژ و چهره‌های شناخته شده بین‌المللی صنعت انیمیشن بخش مهمی از این رویداد هنری است.

«آخرین گوزن» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

انتهای پیام/