«اهل ایران»؛ روایت آدمهای واقعی در موقعیتهای غیرممکن
مهرشاد مولائی منتقد سینما در یادداشتی به نقد و بررسی مجموعه «اهل ایران» پرداخته که این روزها از پلتفرم شیدا در حال پخش است.
مجموعه «اهل ایران» که این روزها از طریق پلتفرم شیدا پیش چشم مخاطبان قرار گرفته، فراتر از یک روایت ساده، پنجرهای نو به تماشای حماسههایی است که شاید فکر میکردیم همه آنها را شنیدهایم. اما «قصه» هیچگاه تمام نمیشود، بهویژه وقتی پای «جنگ رمضان» در میان باشد؛ نبردی که در قاب شیدا، هم شنیدنی شده است و هم دیدنی.
محمدحسین مهدویان بار دیگر نشان داد که رگ خواب مخاطب و نبض تاریخ را بهخوبی میشناسد. او با همان امضای همیشگی و خلاقیت منحصربهفردش، از کلیشهها فاصله گرفته و روایتی را خلق کرده که نه تنها برای نسل امروز جذاب است، بلکه تکیهگاهی محکم برای حافظه تاریخی ما میسازد.
قصههای «اهل ایران»، روایت آدمهای واقعی در موقعیتهای غیرممکن است. این مجموعه با ظرافت توانسته است ارزشهای نابی را به تصویر بکشد که بدون شک شایستگی ماندگاری در تاریخ «دفاع مقدس سوم» ما را داراست. مهدویان بار دیگر ثابت کرد که برای ماندگار کردن تاریخ، باید بلد بود آن را با جادوی هنر و خلاقیت ترکیب کرد.
این یادداشت، ادای احترامی است به همت مجموعهای که اجازه نداد غبار فراموشی بر چهره قهرمانان وطن بنشیند. تماشای «اهل ایران» در پلتفرم شیدا، فرصتی است برای دوباره دیدن، دوباره شنیدن و دوباره افتخار کردن.