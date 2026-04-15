پرترهای تازه در هویت و وطندوستی نسل زد
دهمین شماره فصلنامه علوم اجتماعی «خردورزی» منتشر شد
به گزارش ایلنا، دهمین شماره فصلنامه علوم اجتماعی «خردورزی» با تمرکز بر نسلزد، هویتهای سیال و بازآرایی روایتها در جهان شبکهای منتشر شد. جلد این شماره با تیترهایی چون «انقلاب شخصیت»، «چگونه TikTok پروپاگاندای ۷۰ساله را شکست؟» و «نسل هزار چهره» تصویری دقیق از شکاف میان نسل تازه و ساختارهای رسمی ارائه میکند.
این شماره به مدیرمسئولی رفیعالدین اسماعیلی و سردبیری مجید رحیمی منتشر شده و یکی از گستردهترین مجموعههای پژوهشی این فصلنامه به شمار میرود. در این شماره بیش از چهل مقاله، یادداشت تحلیلی و مصاحبه عمیق از طیفی از پژوهشگران متخصصان حوزههای علوم اجتماعی، علوم شناختی، روانشناسی، مطالعات رسانه، فلسفه و فرهنگ. منتشر شده است.
«خردورزی۱۰» کوشیده است نسلزد را از منظرهای گوناگون تحلیل کند؛ از تأثیر الگوریتمها و پلتفرمهای نوظهور بر شخصیت و رفتار اجتماعی گرفته تا بازتعریف وطندوستی، دگرگونی ایمان شخصیسازیشده و پدیدارشناسی نسل هزارچهره. این شماره نسلزد را نه یک گروه سنی، بلکه یک پدیده اجتماعی-شناختی و بازیگر اصلی آینده ایران میداند.
نسخه چاپی این شماره با قیمت ۲۵۰ هزار تومان و ارسال رایگان قابل پیشخرید است.