مواضع راستین شما قابل تقدیر است

به گزارش ایلنا، متن نامه محمدمهدی ایمانی‌پور به شرح زیر است:

عالیجناب پاپ لئو چهاردهم

رهبر محترم کاتولیک های جهان

درود خداوند بر حضرت عیسی(ع) و درود خداوند بر رهروان راستین آن حضرت عالیجناب!



در دنیایی زندگی می کنیم که دفاع از صلح و جلوگیری از خشونت با اعتراض روبرو می شود. موضع گیری شجاعانه جنابعالی در قبال رفتار سخیف و به دور از آموزه های مسیحیت رییس جمهور آمریکا قابل تقدیر است. مواضعی که شما به عنوان مرجعیت کلیسای جهانی کاتولیک برای دفاع از صلح جهانی و عدم تجاوز به مردم بیگناه داشتید، نشان از ایمان شما به حق و حقیقت و نمایندگی شایسته از مومنین مسیحی است که در سمت درست تاریخ ایستاده اند.



اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم شورای سیاستگذاری گفتگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران که سال‌هاست در مسیر گفتگو و تعامل سازنده با پیروان ادیان تلاش می‌نمایند از مواضع جنابعالی تشکر و قدردانی نموده و برای حضرتعالی و جامعه مسیحی سراسر جهان توفیق و سلامتی آرزومندم.

*محمد مهدی ایمانی پور*

رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان

