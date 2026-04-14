به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور: نشست مدیران کانون‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران روز دوشنبه ۲۴ فروردین با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری» مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین «حسین ملکی» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران؛ «مرتضی طاهریان» معاون ساماندهی و شبکه‌سازی و «حمید نیلی» معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور و همچنین «مسیح لهراسبی» مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری در این نشست طی سخنانی اظهار کرد: تا پیش از وقوع جنگ این رویکرد مطرح بود که فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی به سمت تخصص‌محور شدن پیش برود و برای مثال در عرصه کتاب و کتابخوانی، هنر و رسانه تعریف شود اما اکنون اولویت نخست ما حضور در میدان است چراکه هرگز در یک جنگِ وجودی نبوده‌ایم و این جنگ هم برای ما و هم برای اسرائیل یک جنگ وجودی است و انشاالله که در این جنگ؛ وجود اسرائیل از بین برود اما تحقق آن در گرو حضور ما در میدان است.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه قائد شهید امت بزرگترین حامی ایران بود و در چندسال اخیر تمرکز مضاعفی بر ایران و ایرانی داشتند؛ افزود: ایشان فرمودند که اگر کسی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد؛ اگر کسی مرا قبول ندارد به خاطر کشور و به خاطر مردم در انتخابات شرکت کند.

وی گفت: اکنون مردم به مسئولان پیوستند و زمان آن است که این رویکرد در وجود مسئولان نیز بیش از هر زمان دیگری اتفاق بیفتد؛ شاید بین مسئولان و مردم به اقتضاء زمان؛ نوعی روابط بروکراتیک ایجاد شده باشد اما در این شرایط باید این بعثت برای همه ما رخ دهد و خیابان‌ها در این میان تعیین‌کننده اصلی کار هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری در بخش دیگری از مباحث خود اظهار کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگر، وقت مواسات و همدلی است؛ باید در این وضعیت جریان مواسات و دستگیری از نیازمندان نمود مضاعفی یافته و مردم با همدلی به یاری آن‌ها بشتابند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: اکنون و البته همچون همیشه از محل وحدت کلمه و اتحاد است که برکات در جامعه ما جاری و ساری است؛ وظیفه ما تا زمانی که شرایط به حالت عادی برگردد حفظ میدان است؛ وحدت کلمه یک حال است؛ یک نطق نیست، توحید یک وصف است و نوشتن و خواندن نیست، وحدت هم یک وصف است که بیشتر از همه صبر می‌خواهد. ما باید از بسیاری مناقشات که در شرایط عادی میتوانیم به آن‌ها بپردازیم بگذریم؛ وحدت کلمه در این شرایط باید وصفِ اخلاقی همه ما شود؛ وحدت نجات‌بخش همه ماست.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر در حوزه میدان‌داری نیز باید به نکات بسیاری توجه داشت از جمله اینکه برای مثال چه اقدامی انجام دهیم که افرادی که بین ماندن و حضور در صحنه مردد هستند به میدان بیایند؟ یا کسی که در میدان حضور دارد همچنان این حضور را داشته باشد؟ باید برای تحقق این اهداف، تلاش در راستای ارایه برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف باشد؛ برای مثال یک کودک نمی‌تواند چهارساعت بایستد و شعار بدهد پس باید در موکب‌ها ایستگاه نقاشی را تدارک ببینیم که جایزه هم بدهند؛ یا برنامه‌های فرهنگی در قالب‌های مختلف ارایه کنیم؛ ویژه‌برنامه (میدان فردوسی) نیز گامی در راستای تحقق این مساله است که هر شب بر محور نقالی، رجزخوانی، پرده خوانی و سرود در میدان فردوسی به همت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد برگزار شده و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین ملانوری اظهار کرد: در ایام جنگ رمضان به همت بچه‌های مسجد تعداد ۱۷۱ سرود تولید شد و ۲۴ هزار سرود نیز در سراسر کشور اجرا شد؛ معتقدم که اکنون فرصت مناسبی برای احیای رجزخوانی و پرده خوانی است تا ذیل آن طوایف مختلف مرد و زن احساس کنند که در اداره این میدان نقش دارند.

وی در پایان گفت: در جنگ رمضان ۱۸۹ نفر از اعضای رسمی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به مقام رفیع شهادت رسیدند.

