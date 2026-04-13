خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در اولین جلسه شورای صنفی در سال جدید مصوب شد:

اکران یک فیلم جدید از دوم اردیبهشت/ آغاز اصلاحات در سرگروه‌های سینمایی

کد خبر : 1773097
لینک کوتاه کپی شد.

️اولین جلسه شورای صنفی نمایش در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضا در سازمان سینمایی برگزارشد و اصلاحات مهمی در وضعیت سرگروه های سینمایی و توجه به سینماهای شهر ستانها صورت گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اولین جلسه شورای صنفی روز یکشنبه ۲۳فروردین به میزبانی روح اله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با حضور مجتبی بهزادیان (مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی)، مهدی کرم پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) و در محل سازمان سینمایی برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد با هدف  تمرکز زدایی از تهران و همچنین توجه به بخش خصوصی، پردیس سینمای سیتی سنتر اصفهان با توجه به بررسی آمار فروش و  دارا بودن استاندارهای لازم به عنوان دومین سرگروه جایگزین پردیس سینمای چارسو شود.

همچنین با هدف اکران بهتر فیلم ها و جلوگیری از متضرر شدن صاحبان آثار و فیلم سوزی، تعداد سرگروه های سینمایی از ۸ سرگروه به ۷ سرگروه کاهش پیدا کرد و برای اولین بار فیلم های کودکان و نوجوانان صاحب یک سرگروه مشخص شد و سینما فرهنگ تهران به عنوان سرگروه رزرو برای  اکران و نمایش فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب شد .

همچنین مصوب شد، فیلم سینمایی تاکسیدرمی با سرگروهی پردیس سینمایی  آزادی و با پخش بهمن سبز از تاریخ دوم اردیبهشت  ۱۴۰۵ اکران شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
