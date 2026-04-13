آغاز تولید مستند «در خط وصل» با روایت‌هایی از تداوم خدمت در روزهای بحران

سهاب محبعلی، نویسنده و کارگردان، از آغاز تولید مستند داستانی «در خط وصل» خبر داد؛ اثری ۹۰ دقیقه‌ای که به روایت تجربه‌های واقعی فعالان کسب‌وکارهای نوین در جریان ۴۰ روز جنگ تحمیلی اخیر می‌پردازد.

به گزارش ایلنا، به گفته محبعلی، این مستند بر داستان‌های واقعی نیروهای عملیاتی از جمله تیم‌های لجستیک، فنی و ارتباط با مشتری تمرکز دارد؛ افرادی که در شرایط دشوار و هم‌زمان با اختلالاتی مانند قطع اینترنت بین‌الملل، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند.
«در خط وصل» با رویکردی واقع‌گرایانه و به دور از اغراق، تلاش دارد نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در حفظ جریان زندگی روزمره و پایداری خدمات را به تصویر بکشد و جلوه‌هایی از همدلی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را ثبت کند .
ساختار این مستند بر پایه روایت‌های میدانی و تجربه‌های زیسته شکل گرفته و بخش‌هایی از آن به نقش زیرساخت‌های بومی و تلاش تیم‌های پشتیبانی در حفظ اعتماد و تداوم خدمات اختصاص دارد.
محبعلی که سابقه فعالیت در حوزه تئاتر، مستندسازی و روابط عمومی اکوسیستم استارت‌آپی را دارد، در این اثر کوشیده تصویری از پایداری، تعهد و ادامه مسیر در شرایط دشوار ارائه دهد.

