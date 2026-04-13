به گزارش ایلنا، به گفته محبعلی، این مستند بر داستان‌های واقعی نیروهای عملیاتی از جمله تیم‌های لجستیک، فنی و ارتباط با مشتری تمرکز دارد؛ افرادی که در شرایط دشوار و هم‌زمان با اختلالاتی مانند قطع اینترنت بین‌الملل، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند.

«در خط وصل» با رویکردی واقع‌گرایانه و به دور از اغراق، تلاش دارد نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در حفظ جریان زندگی روزمره و پایداری خدمات را به تصویر بکشد و جلوه‌هایی از همدلی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را ثبت کند .

ساختار این مستند بر پایه روایت‌های میدانی و تجربه‌های زیسته شکل گرفته و بخش‌هایی از آن به نقش زیرساخت‌های بومی و تلاش تیم‌های پشتیبانی در حفظ اعتماد و تداوم خدمات اختصاص دارد.

محبعلی که سابقه فعالیت در حوزه تئاتر، مستندسازی و روابط عمومی اکوسیستم استارت‌آپی را دارد، در این اثر کوشیده تصویری از پایداری، تعهد و ادامه مسیر در شرایط دشوار ارائه دهد.

