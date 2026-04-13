درخواست ایران از جامعه جهانی کتابداری؛
میراث فرهنگی ما را هدف گرفتند؛ از ایفلا انتظار اقدامی مسئولانه داریم
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در نامهای به رئیس فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات کتابداری (IFLA)، با اعلام خبر تخریب کامل دو کتابخانه و آسیب به ۶۲ مرکز دیگر در حملات نظامی، این اقدام را نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه خواند و خواستار محکومیت صریح و درخواست از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساختهای فرهنگی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز فرهنگی و عمومی ایران، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با ارسال نامهای رسمی به لزلی ویر؛ رئیس ایفلا، مراتب اعتراض شدید جامعه کتابداران ایران را اعلام کرد و خواستار واکنشی قاطع از سوی این نهاد بینالمللی شد.
در این نامه با ارائه آماری مستند از خسارات وارده تا تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، به آسیبدیدگی ۶۲ باب کتابخانه عمومی اشاره شده است که طی آن کتابخانههای عمومی «سیدالشهدا(ع) حسینیه اعظم زنجان» و «هنگ مرزی دهلران ایلام» بهطور کامل ویران شدهاند.
نظربلند در ادامه، این حملات را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات جهانی، بهویژه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، خوانده است.
او تأکید کرد که کتابخانههای عمومی بهعنوان «زیرساختهای بنیادین فرهنگی، آموزشی و اجتماعی» نقشی حیاتی در توسعه جوامع دارند و حمله به آنها «صرفا تخریب یک فضای فیزیکی نیست، بلکه لطمه به بخشی از میراث فرهنگی و ظرفیتهای دانشی جامعه محسوب میشود.»
در بخش دیگری از این نامه، بر درخواستهای مشخص از فدراسیون جهانی کتابداری تأکید شده است. نهاد کتابخانههای عمومی از ایفلا خواسته است تا فراتر از بیانیههای کلی، این اقدام را «بهصراحت محکوم کرده» و در چارچوب مسئولیتهای بینالمللی خود، واکنشی «شایسته و مسئولانه» نشان دهد. همچنین ایران انتظار دارد تا ایفلا با استفاده از جایگاه معتبر خود، از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی بخواهد به تعهدات خود مبنی بر حفاظت از مراکز فرهنگی و آموزشی در هر شرایطی پایبند باشند.
این نامه، ضمن تأکید بر عزم جدی برای استمرار خدمترسانی و بازسازی فوری کتابخانههای آسیبدیده با اتکا به ظرفیت جامعه فرهنگی و کتابداران کشور، از ایفلا میخواهد تا صدای رسای کتابخانههای آسیبدیده ایران در عرصه بینالمللی باشد.