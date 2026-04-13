به گزارش ایلنا، پویش بین‌المللی «پیامی برای جهان» با هدف رساندن پیام کودکان ایرانی به سیاستمداران و مردم جهان آغاز به کار کرد.

در این پویش کودکان و نوجوانانی که می‌توانند به زبان‌های خارجی صحبت کنند، پیامشان را در قالب یک ویدئوی کوتاه به زبان‌های بین‌المللی ضبط کرده و از طریق درگاه‌های ارتباطی به دبیرخانه ارسال می‌کنند.

این ویدیوها توسط رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها منتشر خواهد شد تا دنیا، صدای کودکان ایرانی را بشنود.

