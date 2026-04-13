تسهیل صدور مجوزها و تکریم اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، حسین اسحاقی در نشست صمیمی با کارکنان اداره کل همراه با تقدیر از آنان که در سالن جلسات شهید کرم‌وند برگزار شد، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب، انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت و از حماسه‌آفرینی ملت ایران در دفاع از کیان کشور یاد کرد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) گفت: شهادت قائد امت، مصیبت سخت و سنگینی برای جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام است. ایشان ۳۷ سال رهبری ایران اسلامی را بر عهده داشتند و نقش‌آفرینی‌هایشان قبل و بعد از پیروزی انقلاب، ستودنی و برجسته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تبریک گفت و افزود: متن‌ها و بیانیه‌های ایشان در ۴۰ روز اخیر نشان‌دهنده رویکردها، دیدگاه‌ها، قلم و توجه عمیق ایشان به مسائل مختلف جامعه است و آحاد مردم نیز این پیام‌ها را به خوبی دریافت کرده‌اند. توجه دقیق مقام معظم رهبری به مسائل روز، ناشی از سال‌ها حضور در کنار رهبر شهید و تجربه سرشار از مردم‌دوستی است.

وی با درود به روح پرفتوح امام راحل و گرامی‌داشت یاد همه شهدای وطن به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی رمضان، شهدای جنگ ۱۲ روزه، سرداران رشید و چهره‌های خدوم کشور که در حملات آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند، از تلاش‌ها و زحمات یک‌ساله تمامی کارکنان قدردانی کرد و گفت: جایگاه حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی در کرمان به برکت همکاری، وفاق، همدلی و انسجام در همه ارکان اداره کل، شهرستان‌ها و معاونت‌ها ارتقا یافت که این موفقیت مدیون تلاش‌ها، ایده‌ها و زحمات همه شما در پیشبرد برنامه‌ها است و دست تک‌تک همکاران را به گرمی می‌فشارم.

اسحاقی با اشاره به ارتقای سطح کارشناسی اداره کل طی یک سال گذشته، اظهار داشت: از روز اول مسئولیت با هنرمندان متعدد در ارتباط بوده‌ام و در پایان سال گذشته، اکثر بزرگان فرهنگ، هنر و رسانه استان به ارتقای سطح اداره کل و سطح کارشناسی آن اذعان داشتند.

وی افزود: با وجود نظرات مختلف درباره تغییرات مدیریتی و کارشناسی در سطح اداره کل، اکنون همگان به این نتیجه رسیده‌اند که این تغییرات در راستای بهبود و ارتقای وضعیت بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۸۰ درصد مقامات وزارتخانه به استان کرمان سفر کردند، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد کرمان به استانی مهم و محوری در فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور تبدیل شده است و جا دارد از استاندار محترم که حمایت بی‌دریغ کردند و همه رویدادها و برنامه‌های مدنظر اجرایی شد، تشکر ویژه کنم.

وی از معاونت‌ها، کارشناسان، کارکنان اداره کل و ادارات شهرستان‌ها به‌خاطر پیشبرد برنامه‌ها تشکر کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائلی که امروز در جامعه و در بین هنرمندان خیلی مورد توجه قرار گرفته، تسهیل صدور مجوزهاست که تا حدود زیادی محقق شده است.

اسحاقی اظهار داشت: همچنین تکریم ارباب رجوع و هنرمندان با رویکرد مدیریتی «هنرمندمحور» رضایت‌مندی خوبی ایجاد کرده و این موضوع در دستور کار دائمی است. معیشت همکاران نیز از برنامه‌های اصلی‌ام بوده و همه تلاش‌ها را به کار گرفتیم تا پیشرفت حاصل شود و امسال تلاش می‌کنیم وضعیت بهتر از سال گذشته شود.

وی افزود: در زمینه آموزش نیز امسال باید به طور ویژه کار کنیم و از ظرفیت هنرمندان استانی و ملی بهره بگیریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به برنامه‌های سال جاری گفت: امسال در راستای تحقق «کرمان بر فراز» و «لبخند دنیا به کرمان» مبتنی بر توسعه رویدادها، برنامه‌های متنوع را با مشارکت معاونت‌های تخصصی، تهیه و جمع‌بندی کرده‌ایم که با عادی شدن شرایط کشور، ماهانه یک برنامه شاخص ملی در استان برگزار خواهیم کرد.

در ابتدای این نشست جمعی از همکاران اداره کل در فضای صمیمانه، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات مختلف پرداختند و در اظهارات خود از توجه ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به سرمایه انسانی، ارتقای جایگاه اداره کل، وضعیت معیشتی کارکنان و تبدیل کرمان به استان رویدادها، قدردانی کردند.

معاونان امور فرهنگی و رسانه، امور هنری و سینمایی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و واحدهای تابعه اداره کل نیز گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه کاری خود ارائه کردند.

همچنین با اهدای لوح سپاس از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به پاس تلاش‌ها و زحمات یک‌ساله، تجلیل شد.

