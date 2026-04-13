آقای «جانفدای ایران» گویی در بیانیههایش شاهنامه فردوسی میخواند
تکرار آیه «و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم» در پایانِ بیانیهای که از فروکوفتنِ دشمنان خبر میدهد برای من یادآورِ تکرارِ پیوسته مضمونِ همین آیه در شاهنامه، و در کتیبه داریوش، و بسیاری نمونههای تاریخی دیگر است.
به گزارش ایلنا، مهری بهفر، شاهنامهپژوه، درباره سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نوشت:
همه بیانیههایی که آقای «جانفدای ایران» با لحنی پر صلابت و درخور ادا میکند، و از امواجِ خروشانِ موشکها و پهپادهایی خبر میدهد که شب و روز بر سرِ بدسگالانِ ریز و درشتِ ایران میبارند، همه بیاستثناء، با این آیه پایان میگیرند: «و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.»
تکرارِ این آیه در پایانِ بیانیهای که از فروکوفتنِ دشمنان خبر میدهد برای من یادآورِ تکرارِ پیوسته مضمونِ همین آیه در شاهنامه، و در کتیبه داریوش، و بسیاری نمونههای تاریخی دیگر است.
نظیره آیه تکرارشونده در پایانِ بیانیههای آقای «جانفدای ایران» در شاهنامه یکی وقتی است که رستم خاقان چین را با بسیاری از سپاهیانش به خمّ کمند گرفتار میکند. پس از آن، از سرداران ایران میخواهد کمربندهایشان را بگشایند، سلاحهایشان را کنار بگذارند و به پیشگاهِ آن که پیروزی را نصیبِ آنان ساخته نیایش کنند: چنین گفت رستم به ایرانیان، که اکنون بباید گشادن میان.