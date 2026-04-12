به کدام آثار تاریخی اصفهان در جنگ رمضان خسارت وارد شد؟/ اسامی بناها
امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از آسیب دیدن مهمترین آثار تاریخی اصفهان در جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، امیر کرمزاده گفت: بیشترین خسارات تجاوز وحشیانه آمریکا و اسراییل به اصفهان و بناهای تاریخی این شهر، گریبان مهمترین آثار تاریخی اصفهان را گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: آثار ثبت جهانی همچون مجموعه جهانی کاخموزه چهلستون، مجموعه جهانی میدان امام(ره)(نقشجهان)، مسجد امام(ره) و کاخ عالیقاپو بیشترین آسیب را دیدند.
کرمزاده افزود: آثار تاریخی دیگری همچون تالار اشرف، عمارت رکیب خانه، عمارت جبهخانه و عمارت توحید خانه از دیگر آثار تاریخی شهر اصفهان بود که آسیبهای شدیدی به آنها وارد شد.
او تصریح کرد: در این حملات وحشیانه علاوه بر بناهای تاریخی شهر اصفهان، بناهای تاریخی دیگر شهرهای این استان از جمله کاروانسرای حمام و بازار تاریخی کوهپایه، مسجد جامع تاریخی، خانه تاریخی ابهری و مسجد تاریخی رئیسان خوانسار و همچنین کارخانه تاریخی نوین و ساختمان تاریخی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرضا نیز دچار آسیب شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تأکید کرد: در این حمله وحشیانه بیش از ۲۵ اثر تاریخی در سطح استان اصفهان دچار آسیب شدهاند، این حملات مصداق جنایت علیه بشریت بوده و قلب تاریخ و تمدن ایرانزمین را نشانه گرفته است.