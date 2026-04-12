«دماوند»؛ روایت صعود ایران بر قله دانش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، ساجد قدوسیان، تهیه‌کننده و کارگردان این ویژه‌برنامه، درباره این برنامه توضیح داد: «دماوند» در قالب ویدیوکست با هدف معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف طراحی شده و تلاش دارد تصویری مستند از مسیر پیشرفت‌های ملی ارائه کند.

وی درباره فصل نخست این برنامه افزود: فصل اول «دماوند» با عنوان «ایران بر قله دانش» به حوزه علم و فناوری اختصاص دارد. در این فصل تلاش کرده‌ایم علاوه بر معرفی مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی کشور، مسیر شکل‌گیری ایده‌ها، روند پژوهش‌ها و چالش‌های پیش‌روی دانشمندان و پژوهشگران نیز برای مخاطبان بیان شود.

این تهیه‌کننده همچنین به محل تولید این برنامه اشاره کرد و گفت: فصل اول «دماوند» در ۱۳ قسمت برای پخش همزمان از رادیو و تلویزیون تولید شده و ضبط آن در محل حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونی به دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است. در واقع ما تلاش کردیم با بهره‌گیری از نماد ساختمان تخریب شده در این دانشگاه این پیام را منتقل کنیم که دانش بومی ایرانی نزد دانشمندان آن محفوظ است و دشمن با تخریب چند ساختمان نمی‌تواند روند رشد دانش را در ایران متوقف متوقف کند.

وی با اشاره به رویکرد این مجموعه گفت: در هر فصل «دماوند» به یکی از حوزه‌های مهم کشور پرداخته می‌شود و از طریق گفت‌وگو با استادان دانشگاه، پژوهشگران و چهره‌های علمی، روند شکل‌گیری دستاوردها و تجربه‌های علمی برای مخاطبان روایت می‌شود.

به گفته او، این برنامه تلاش دارد با روایت تجربه‌های واقعی از فضای علمی کشور، انگیزه و امید بیشتری در میان جوانان و دانشجویان برای حضور در عرصه‌های علمی و پژوهشی ایجاد کند.

ویژه‌برنامه «دماوند» هر روز ساعت ۱۰:۳۰ به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ساجد قدوسیان و اجرای فریبا باقری از شبکه یک سیما و همزمان از رادیوهای ایران، صبا و فرهنگ پخش می‌شود.

