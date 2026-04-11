بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در پاکستان
آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت جانسوز علمدار بصیرت و اقتدار، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و دانشآموزان شهید مدرسه میناب با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این مراسم که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و با دعوت از بانوان ولایتمدار سازمان امامیه شعب راولپندی و اسلامآباد برپا شد، حضار با فریادهای «لبیک یا خامنهای» و «لبیک یا علی، لبیک یا مجتبی»، «دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد» پیوند ناگسستنی خود را با آرمانهای انقلاب و رهبری جدید امت اسلامی به نمایش گذاشتند.
در بخش نخست این مراسم، خانم سیده خدیجه نقوی، رئیس واحد بانوان سازمان امامیه در منطقه راولپندی و اسلامآباد، به ایراد سخن پرداخت.
وی با تبیین ابعاد ملکوتی شخصیت حضرت آیتالله العظمی خامنهای، شهادت ایشان را فقدانی جبرانناپذیر اما مایه حیات دوباره درخت مقاومت توصیف کرد
خانم سیده خدیجه نقوی، موج امید و خوشنودی جهان اسلام از انتخاب شایسته و انتصاب بهحق فرزند برومند و دانشمند ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران گرامی داشت و این تداوم راهبری را نشانهای از عنایت خاص الهی به جبهه حق دانست که موجب یأس و ناامیدی دشمنان مستکبر شده است.
حجتالاسلام والمسلمین علامه سید علی حسین مدنی، با برشمردن ویژگیهای بیبدیل رهبر شهید، ایشان را تکیهگاهی استوار برای مظلومان جهان نامید.
وی تأکید کرد که شخصیت جامعالاطراف رهبر فقید، الگویی کامل از زهد، شجاعت و سیاست علوی بود که توانست جهان اسلام را در برابر طوفانهای سهمگین هدایت کند.
مدنی با دعوت از عموم مسلمانان و شیفتگان انقلاب برای تجدید عهدی صادقانه با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، خاطرنشان کرد که اطاعت از رهبری جدید، تداوم همان مسیر عزتآفرینی است که امام خمینی(ره) آغازگر و رهبر شهید تثبیتکننده آن بودند.
در ادامه، مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد در سخنانی به کالبدشکافی دستاوردهای رهبر شهید پرداخت. وی اظهار داشت: اگرچه فقدان این رهبر فرزانه خسرانی بزرگ برای دنیای اسلام است، اما شهادت، بزرگترین پاداش و سعادتی بود که خداوند به پاس سالها مجاهدت نصیب ایشان کرد.
وی با اشاره به اینکه رهبر شهید، پایههای نظام ولایی را چنان مستحکم کرد که امروز سازههای قدرت سخت و نرم ایران در دورترین نقاط جهان ریشه گسترانده است، افزود: ارتقای خیرهکننده ارکان قدرت در حوزههای علمی، دفاعی، سیاسی، نظامی و صنعتی در طول نزدیک به چهار دهه، ثمره نگاه دوراندیشانه ایشان بود.
رایزن فرهنگی کشورمان بر نقش کلیدی ایشان به عنوان بانی اصلی اتحاد میان مذاهب اسلامی و بسیجکننده سرمایههای مادی و معنوی مسلمانان برای آزادی قدس شریف تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که انسجام بیسابقه جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، میراث ماندگار این رهبر شهید است.
مشکی تصریح کرد که مقاومت حماسی و ایستادگی جانانه ملت ایران در شرایط بحرانی فعلی که بیش از سی روز به طول انجامیده، تنها به برکت تربیت نسلهای مقاوم و مدیریت خردمندانهای است که طی ۳۷ سال گذشته، انقلاب و نظام را به قلههای بازدارندگی و ثبات رسانده است.