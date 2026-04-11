به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این نشست با حضور جمعی از صاحب‌نظران فکری، شخصیت‌های مذهبی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و کنشگران حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی برگزار شد که در فضایی علمی و تعاملی به بررسی راهکارهای تقویت صلح، عدالت و همزیستی میان ملت‌ها پرداختند.

در ابتدای این نشست، راهب سامان کامفیراپانّیو (سری‌نگام) که از برگزارکنندگان اصلی برنامه و از چهره‌های فعال در حوزه گفت‌وگوی ادیان در تایلند به اهمیت همگرایی ادیان برای حل بحران‌های جهانی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های متعددی از جمله جنگ، افراط‌گرایی، بی‌عدالتی و شکاف‌های فرهنگی روبه‌رو و اگر رهبران دینی و فکری جهان نتوانند در برابر این بحران‌ها موضعی مشترک اتخاذ کنند، نسل‌های آینده با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهند شد.

راهب سامان کامفیراپانّیو گفت: ادیان الهی و سنت‌های معنوی بشر، همگی بر ارزش‌هایی همچون مهربانی، عدالت، احترام به انسان و پرهیز از خشونت تأکید و اگر این ارزش‌ها در عرصه سیاست و روابط بین‌الملل نیز مورد توجه قرار گیرد، جهان می‌تواند به سمت صلح پایدار حرکت کند.

وی با تأکید بر مسئولیت اخلاقی رهبران معنوی در هدایت افکار عمومی افزود: ادیان الهی و سنت‌های معنوی بشر همگی بر ارزش‌هایی همچون مهربانی، عدالت، احترام به کرامت انسان و پرهیز از خشونت تأکید و تعامل میان ملت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد که زمینه حرکت جهان به سوی صلحی پایدار و عادلانه را فراهم گردد.

راهب سری‌نگام در ادامه سخنان خود به اهمیت تقویت فرهنگ گفت‌وگو میان پیروان ادیان مختلف اشاره کرد و گفت: بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تنش‌های جهانی ناشی از نبود شناخت متقابل میان فرهنگ‌ها و ادیان است که نشست‌هایی از این دست می‌تواند بستری برای نزدیکی دیدگاه‌ها، افزایش درک متقابل و ایجاد همکاری‌های مشترک در مسیر کاهش خشونت‌ها و درگیری‌ها باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رهبران دینی می‌توانند با ترویج پیام‌های اخلاقی، روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نقش مؤثری در شکل‌گیری جامعه‌ای آرام‌تر و انسانی‌تر ایفا و از این طریق به ایجاد فضایی مبتنی بر صلح، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز در سطح جهانی کمک کنند.

چایوات سریساوانگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه چولالونگکورن، در سخنرانی خود به بررسی ریشه‌های بسیاری از جنگ‌های معاصر پرداخت وبا اشاره به تحولات سیاسی چند دهه اخیر در جهان گفت: بسیاری از درگیری‌های نظامی در جهان امروز نه صرفاً بر اساس اختلافات فرهنگی یا مذهبی، در نتیجه رقابت‌های اقتصادی، منافع ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت‌های بزرگ شکل گرفته است.

وی تأکید کرد : قربانیان اصلی این جنگ‌ها مردم عادی هستند که از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی درگیری‌ها رنج می‌برند وباید با اهمیت دادن به تقویت نهادهای بین‌المللی و دیپلماسی چندجانبه برای پیشگیری از جنگ‌ها مساعدت کرد.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام شیخ غلامعلی اباذر، پژوهشگر مطالعات اسلامی و از فعالان حوزه گفت‌وگوی ادیان، درباره نقش آموزه‌های اسلامی در ایجاد صلح و عدالت سخن گفت و اظهار داشت : در فرهنگ اسلامی، رحمت الهی اساس روابط میان انسان‌هاست و درآموزه‌های قرآن کریم و اسلام انسان دارای کرامت ذاتی و برعدالت، احترام به حقوق انسان‌ها و مقابله با ظلم تأکید می‌کند.

وی افزود: در بسیاری از آیات قرآن، مسلمانان به صلح، عدالت و کمک به مظلومان دعوت شده‌ و این آموزه‌ها می‌تواند مبنای مهمی برای همکاری میان ملت‌ها و ادیان در جهت تحقق صلح جهانی باشد.

حجت‌الاسلام شیخ غلامعلی اباذر تأکید کرد: سوءبرداشت از دین یا استفاده ابزاری از آن در سیاست می‌تواند موجب شکل‌گیری خشونت شود، در حالی که روح واقعی ادیان دعوت به صلح و اخلاق است.

وی در خصوص تجربه‌های تاریخی جهان اسلام در مبارزه با ظلم و استعمار گفت: نقش امام خمینی (ره) در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم است که انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی قرن بیستم در منطقه خاورمیانه بوده است.

پژوهشگر مطالعات اسلامی توضیح داد: امام خمینی(ره) با تکیه بر آموزه‌های دینی و با روحیه‌ای مبتنی بر عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی توانست جنبشی مردمی را در ایران شکل دهد که در نهایت به سقوط نظام استبدادی پهلوی انجامید.

وی همچنین، بیان کرد: قرآن کریم می‌فرماید اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر درگیر شدند، وظیفه دیگران آن است که میان آنان صلح برقرار کنند؛ اما قرآن در همین‌جا متوقف نمی‌شود و ادامه می‌دهد اگر یکی از آن دو گروه دست به ظلم و تجاوز زد، باید در برابر او ایستاد و مانع ادامه ستم شد. بنابراین نمی‌توان ظلم را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی گذشت.

حجت‌الاسلام شیخ غلامعلی اباذر افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در رهبران انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته، ارتباط نزدیک با مردم و توجه به عدالت اجتماعی و همین ویژگی‌ها باعث شده است که رهبری در ایران همواره بر اصولی همچون استقلال کشور، حمایت از مظلومان و حفظ کرامت انسانی تأکید کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد مبتنی بر اخلاق، معنویت و عدالت‌خواهی، ایران همچنان بتواند نقشی مؤثر در حمایت از صلح عادلانه و دفاع از حقوق ملت‌ها در عرصه بین‌المللی ایفا کند.

در ادامه برنامه، سومچای پاتاناپونگ، فعال اجتماعی و عضو شورای ملی مردم تایلند درباره نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی جهانی اظهار داشت: در بسیاری از موارد، رسانه‌های بین‌المللی تصویر کاملی از واقعیت‌های جهان ارائه نمی‌دهند و گاهی روایت‌هایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود با واقعیت‌های موجود در میدان تفاوت دارد.

وی افزود: در دنیای امروز با گسترش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه، مردم دیگر تنها به رسانه‌های رسمی وابسته نیستند و می‌توانند اطلاعات را از منابع مختلف دریافت که این تحول در عرصه ارتباطات می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و درک بهتر مردم از تحولات جهانی کمک کند.

راهب بودایی پرا مهتیوانگسا درباره تعالیم بودایی در زمینه صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز اظهار داشت: در تعالیم بودا، کنترل خشم، پرهیز از خشونت و پرورش مهربانی نسبت به دیگران از اصول اساسی زندگی اخلاقی به شمار می‌رود که بسیاری از جنگ‌ها در حقیقت از نفرت، ترس و سوءتفاهم میان ملت‌ها شکل می‌گیرد و اگر انسان‌ها بتوانند در سطح فردی به آرامش درونی دست پیدا کنند، این آرامش می‌تواند در سطح جامعه نیز گسترش یابد.

ناتاپونگ سیتتیپول، استاد جامعه‌شناسی، به اهمیت همکاری میان رهبران دینی و نهادهای مدنی برای ایجاد فرهنگ صلح اشاره و اظهار داشت: گفت‌وگوی ادیان می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌ها و افزایش اعتماد میان پیروان مذاهب مختلف کمک که چنین نشست‌هایی به صورت دوره‌ای در کشورهای مختلف برگزار تا زمینه همکاری‌های گسترده‌تر در سطح منطقه‌ای و جهانی فراهم گردد.

وی ضمن اهمیت تقویت گفت‌وگو میان ادیان، احترام متقابل میان ملت‌ها و تلاش مشترک برای پایان دادن به جنگ‌ها تأکید کرد: صلح پایدار تنها زمانی محقق خواهد شد که علاوه بر تلاش‌های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی و معنوی نیز در روابط میان ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد وبرگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به افزایش فهم متقابل میان ملت‌ها، کاهش تنش‌های جهانی و تقویت فرهنگ صلح در جهان کمک کند.

در حاشیه این نشست، شرکت‌کنندگان به تبادل نظر درباره راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی و دینی در جهت ترویج صلح جهانی پرداخته و اعلام کردند که قصد دارند در آینده نشست‌های مشابهی را با حضور اندیشمندان و رهبران دینی از کشورهای مختلف برگزار تا گامی مؤثر در جهت تقویت گفت‌وگوی تمدن‌ها و تحقق صلح پایدار در جهان برداشته شود.

