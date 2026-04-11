به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام رستمی، امام جماعت مسجد کبود ایروان در این مراسم، با قرائت قصیده‌ای در تجلیل از شخصیت رهبر شهید، سخنان خود را آغاز کرد. وی در ادامه، با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران ریشه در تعالیم دینی، به‌ویژه فرهنگ عاشورا دارد، گفت: این پیوند عمیق میان باورهای دینی و هویت ملی در سیره و عملکرد رهبر انقلاب به‌روشنی دیده می‌شد.

به گفته وی، رهبر انقلاب به‌عنوان شخصیتی که ایرانیت و اسلامیت را در کنار یکدیگر معنا می‌کرد، تا پای جان برای اسلام و ایران ایستاد.

رستمی همچنین با اشاره به سال‌های رهبری امام خامنه‌ای، تصریح کرد که رهبر انقلاب در کنار تأکید بر عنصر دین، بارها از عنصر ملیت و هویت ایرانی برای پاسبانی از ایران بهره گرفت.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته شخصیتی ایشان را توجه به تولید داخلی، جایگاه تولیدکنندگان ایرانی و دستان زحمتکش کارگر ایرانی دانست؛ موضوعی که به گفته او، در دوره همه‌گیری کووید ۱۹ نیز جلوه‌ای روشن پیدا کرد.

بخش اصلی مراسم به سخنرانی خلیل شیر غلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان اختصاص داشت؛ سخنرانی مفصلی که در آن، از یک سو بر عمق اندوه ناشی از فقدان رهبر انقلاب و شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای مدافع و دانش‌آموزان تأکید شد و از سوی دیگر، این ایام در چارچوب مقاومت، پایداری و انسجام ملی مورد تحلیل قرار گرفت.

وی با اشاره به چهل روز گذشته، این دوره را صرفاً ایام سوگواری ندانست، بلکه آن را مقطعی توصیف کرد که ملت ایران در آن، هم داغدار بود و هم در میدان ایستادگی، تصویری روشن از اراده، استقامت و آمادگی خود ارائه داد.

سفیر ایران با پیوند دادن تحولات اخیر به حافظه تاریخی و مذهبی ملت ایران، اظهار داشت جامعه ایرانی در لحظات دشوار همواره از دو سرچشمه الهام گرفته است: پیشینه تمدنی این سرزمین و فرهنگ عاشورا.

شیر غلامی تأکید کرد: همین پیوند میان هویت ایرانی و فرهنگ شیعی است که در بزنگاه‌های حساس، به جامعه قدرت ایستادگی می‌بخشد و آن را از فروغلتیدن در فضای ترس و انفعال بازمی‌دارد.

وی همچنین با تأکید بر نقش مردم در صحنه، حضور اجتماعی و روحیه مقاومت را از مهم‌ترین عوامل عبور از شرایط دشوار اخیر دانست و تصریح کرد آنچه در این مدت بیش از هر چیز اهمیت داشت، صرفاً توان دفاعی و نظامی نبود، بلکه انسجام اجتماعی، حضور مردمی و آمادگی برای تحمل فشارها نیز نقشی تعیین‌کننده در تثبیت شرایط داشت. در کنار این موضوع، از جان‌فشانی نیروهای مدافع کشور نیز به‌عنوان نماد تعهد و فداکاری در صیانت از امنیت و عزت ایران یاد شد.

در ادامه برنامه، چند کلیپ با موضوع شخصیت، سیره، مبارزات و جایگاه رهبر انقلاب پخش شد. سپس، گروه سرود دانش‌آموزان مدرسه شهید فهمیده برنامه‌ای اجرا کرد که از بخش‌های اثرگذار مراسم بود و با استقبال حاضران مواجه شد.

