به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسن معظمی، معاون سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور در سخنرانی خود، با اشاره به چهلمین روز شهادت این رهبر فرزانه، اظهار داشت: شهید امت، رهبری عظیم‌الشأن بود که عمر پربرکت خود را در مسیر صیانت از اسلام، عزت مسلمین و استقلال کشور صرف کرد و در پرتو هدایت‌های او، ملت ایران و مسلمانان آزاده جهان صحنه‌های بی‌نظیری از مقاومت و استقامت را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: دشمن در محاسبه‌ای نادرست گمان می‌کرد با هدف قرار دادن قلب انقلاب، می‌تواند درخت تنومند انقلاب اسلامی را از پای درآورد، اما از این حقیقت غافل بود که امت اسلامی از خون شهیدان خود الهام گرفته و بر عزم و اراده‌اش افزوده می‌شود.

معظمی با محکومیت حملات به مراکز غیرنظامی گفت: هدف قرار دادن مراکز علمی، بیمارستان‌ها، مدارس و مردم بی‌گناه، نه یک درگیری نظامی، بلکه زخمی عمیق بر پیکره انسانیت است و هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده شهادت کودکان و تخریب زیرساخت‌های انسانی و فرهنگی باشد.

وی تأکید کرد: دفاع از انسانیت، دفاع از تاریخ، فرهنگ و آینده بشریت است و تهدید امت اسلامی برای تسلیم در برابر جبهه کفر، در مکتب اسلام بی‌معناست.

حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، با اشاره به ابعاد شخصیتی و سبک زندگی شهید امت گفت: ایشان در سراسر زندگی از هدایت‌های خاصه از جانب نورالله بهره برده بودند. همان نوری که شیاطین عالم به دنبال خاموشی آن بوده ولی علی رغم کراهت و مخالفت کافران و مشرکان شرق وغرب عالم خداوند کامل کننده نور خود است. توفیق هدایت امت اسلام بویژه مردم ایران به رهبر شهید ما داده شد وبه خدمت گرفتن این آموزه‌ها در مسیر زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی برای آینده بشریت بود که همان بشارت ظهور منجی عج الله تعالی فرجه الشریف است.

وی افزود: این شخصیت الهی با تکیه بر نور ایمان و هدایت الهی، همواره بر بی‌اعتمادی به قدرت‌های بیگانه، به‌ویژه دولت‌های غربی تأکید داشت و ملت را از اتکا به آنان برحذر می‌داشت؛ موضوعی که در گذر زمان صحت آن آشکار شد.

چاقمی در تشریح ویژگی‌های سبک زندگی این رهبر شهید افزود: اعتماد قاطع به ملت به ویژه جوانان مومن ومتعهد ایرانی، احترام و عزت بخشی به زن در جامعه و تکریم خانواده، ساده‌زیستی در زندگی شخصی، پرهیز از اسراف، نظم و انضباط فردی، تأکید بر مصرف تولیدات داخلی، توصیه به انس مستمر با قرآن و اهتمام به نماز اول وقت، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تشویق به بویژه ورزش باستانی و کوهنوردی، دیداربا خانواده شهدا، تعامل مستمر با هنرمندان و نویسندگان، شعرا و فیلم سازان، و توجه به تربیت فرزندان از جمله ویژگی‌های برجسته ایشان بود.

ملک باز گل، نماینده پیشین مجلس ملی اظهار داشت: می‌خواهم بگویم که ما بایستی اکنون یکی شویم، چون تا امروز دشمن ما را تقسیم کرده بود. لذا اگر می‌خواهیم منتقم خون این شهدا باشیم باید یکی شویم. ایران برای تمام امت اسلامی راهی برای نابودی اسرائیل و آمریکا فراهم آورده و ما فخر می‌کنیم به این شهدا و به ویژه رهبر خامنه‌ای که ایشان زنده است و من از رهبر جدید نیز تشکر می‌کنم که راه مجاهدت و تفکر خامنه‌ای را ادامه داد.

وی تصریح کرد: امروز آمریکا و اسرائیل را به گریه درآورده و آن‌ها راه فرار را گم کرده و سرگردان هستند که کدام راه را در پیش بگیرند. من از رهبران کشورم پاکستان نیز تشکر می‌کنم که آن‌ها از ایران حمایت کردند و در کنار ایران ایستادند. من قبایلی هستم و به عنوان رییس لویه جرگه قبایلی اعلام می‌کنم که قبایل یک‌پنجم جامعه پاکستان را تشکیل می‌دهند، من از سوی آنان به ایران اعلام می‌دارم که ما همه قبایل در کنار شما هستیم و از شما حمایت می‌کنیم.

ملک باز گل افزود: روزی که این رخداد غمناک رخ داد بنده امیدوار شدم به اتحاد امت اسلامی و خدا این روز را هم نصیب ما کرد و امروز ما یکی هستیم و خواهیم بود و خواب‌های آمریکا و اسرائیل از بین رفته و نابود خواهند شد. لذا از تمام مردم آزاده درخواست می‌کنم که در کنار ایران بایستند و از ایران حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم قبایلی از ۵۰۰۰ سال در این منطقه مستقر هستند و همیشه نگهبان این سرزمین و امنیت این منطقه بوده‌اند. افغانستان کشور برادر و همسایه ما است ما می‌خواهیم با این کشور نیز ارتباطات دوستانه و برادرانه داشته باشیم.

نماینده پیشین مجلس ملی ادامه داد: ما پیش از این به کنسولگری نیز اعلام کرده‌ایم و امروز بار دیگر اعلام می‌کنم که لویه جرگه مردم قبایل در کنار ایران هستند و از شما درخواست دارند که به ایران بروند و در کنار برادران ایرانی در جهاد شرکت کنند.

وی همچنین، مطرح کرد: ما آماده هستیم در آنجا گرسنه بمانیم اما از حمایت ایران و جنگ با دشمن دست برنمی‌داریم. ما امیدواریم که به زودی ایران قدرت جهانی خواهد شد بلکه ایران به قدرت جهانی رسیده اما فعلاً به طور رسمی اعلام نشده است و ان‌شاءالله به زودی این اعلام را نیز خواهیم شنید.

ملک باز گل افزود: من فکر می‌کردم که در مهمان‌سرای خود عکس رهبری را آویزان کنم تا اینکه برای دیگران الگو شود و تمام مردم از حقیقت و حق آگاه شوند. ما سعی می‌کنیم که تمام مردم منطقه را در این برهه زمانی یک‌دست کنیم و آن مسائل شیعه و سنی نیز با خون پاک شهید امت کنار رفته و ما اکنون یکی هستیم و مسلمان هستیم. ما آماده هستیم که برای ایران جان خود را فدا کنیم حتی اگر انتحاری لازم بود بنده حاضر برای ایران و دفاع از ایران انتحاری انجام بدهم.

ملک محمد حسین، نماینده ارشد لویه جرگه در این نشست تأکید کرد: ما مردم قبایل به ایران این پیام می‌خواهیم بدهیم که ما در کنار شما هستیم و در تمام میدان‌ها با شما هستیم آماده جنگ هستیم حتی آماده انتحاری نیز هستیم.

ملک زیارت گل، رئیس قبیله مهمند، بیان کرد: تأثیر خون پاک شهید امت این است که امروز شیعه و سنی با هم در این مراسم نشسته و برای ایران و حق دعا می‌کنند و نگران هستند. بنده از برخی مسلمانان که اکنون هم برای عرب دل‌خور هستند درخواست می‌کنم که دیگر از آن‌ها دست بردارند و حق را شناخته و از آن دفاع کنند بلکه حتی این کشورها را به دلیل حمایت از صهیونیست‌ها از لیست کشورهای اسلامی بیرون کنند، من نیز اعلام آمادگی در تمام زمینه کرده و خود را برای مجاهدت و فدای راه دفاع از ایران و اسلام می‌کنم.

ملک صلاح‌الدین، رئیس قبیله کوکی‌خیل عنوان داشت: ایران به کل جهان ثابت کرد که چگونه می‌توان با توکل به خدا دشمن چند برابر قوی و مغرور را شکست داد و رسوا کرد. البته در این خون تمام شهدا موثر بوده اما خون رهبر معظم که دنیای اسلام و مسلمانان را مجبور به حمایت از ایران کرد و حق برای ما عیان کرد.

وی در ادامه، گفت: ما به استقامت ایران افتخار و حمایت می‌کنیم. ما با دوستان و برادران ایرانی که در این جمع حضور دارند عهد می‌کنیم که هر زمان ایران نیاز به نیروی انسانی داشت ما پشتون‌ها و مردم قبایل آماده هستیم و پشتون و مردم قبایل سر خود را می‌دهند اما از قول و عهد خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. ما آماده هر قربانی هستیم.

در بخش دیگر این نشست، برخی علما و اندیشمندان پاکستانی با تبیین ابعاد مختلف شخصیت شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای گفتند: ایشان از شخصیت‌های کم‌نظیر و جامع در جهان معاصر اسلام به‌شمار می‌رود که ابعاد گوناگون فکری، علمی، سیاسی و فرهنگی در وجود ایشان به‌گونه‌ای هماهنگ و متوازن تجلی یافته است. بررسی زندگی و سیره ایشان نشان می‌دهد که وی نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه اندیشمندی عمیق، عالمی فرهیخته و شخصیتی الهام‌بخش برای امت اسلامی بوده است.

آنان اظهار داشتند: از منظر ایثار و فداکاری، ایشان از نخستین روزهای نهضت اسلامی در صف مقدم مبارزه علیه استبداد و سلطه قرار داشت و با تحمل سختی‌ها، زندان‌ها و تبعیدها، وفاداری خود را به آرمان‌های اسلامی به اثبات رساند. حضور فعال ایشان در مراحل حساس انقلاب و پس از آن، نشان‌دهنده روحیه‌ای است که منافع امت را بر آسایش فردی ترجیح می‌دهد.

سخنرانان در بُعد شجاعت و استقامت، ایشان را نمونه‌ای برجسته از رهبری استوار در برابر فشارهای جهانی و تهدیدات دشمنان دانستند.

آنان تأکید کردند: رهبر شهید از لحاظ علمی و دانشی، شخصیتی دارای تسلطی گسترده بر علوم دینی، سیاسی و فرهنگی بود. آثار مکتوب، سخنرانی‌ها و تحلیل‌های ایشان نشان‌دهنده عمق اندیشه و قدرت استنباط بالای وی در مسائل پیچیده جهان اسلام است. ایشان توانست میان سنت و مدرنیته پیوندی هوشمندانه برقرار کند و پاسخ‌هایی متناسب با نیازهای زمان ارائه دهد.

سخنرانان در حوزه ادب و هنر نیز درباره شخصیت شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای اظهار داشتند: ایشان جایگاهی ممتاز داشت. ذوق ادبی، آشنایی عمیق با شعر فارسی و درک ظرافت‌های هنری، موجب شد تا بتواند از ابزار هنر برای انتقال مفاهیم بلند اسلامی و انسانی بهره گیرد. این بعد از شخصیت ایشان، نشان‌دهنده جامعیت و توازن در تربیت فکری و روحی وی است.

آنان همچنین به یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته ایشان اشاره کردند و گفتند: رهبر شهید، اقبال‌شناس بودند و درک عمیق از اندیشه‌های علامه محمد اقبال لاهوری داشتند. ایشان با شناخت دقیق از افکار اقبال، توانست مفاهیم بیداری اسلامی، خودآگاهی و احیای هویت امت را در گفتمان معاصر بازتولید کرده و در مسیر بیداری ملت‌ها به کار گیرد.

سخنرانان افزودند: در مجموع، شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را می‌توان شخصیتی دانست که در او علم، عمل، شجاعت، هنر و تعهد اجتماعی به‌صورت هم‌زمان و متعادل جمع شده است. چنین شخصیت‌هایی نه تنها در تاریخ یک کشور، بلکه در تاریخ امت اسلامی نقش‌آفرین و جریان‌ساز هستند و می‌توانند الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی و انسانی باشند.

در پایان این مراسم، وکیل عثمان علی، فعال فرهنگی از تورانتو، بیانیه تجدید عهد را قرائت کرده و از شرکت‌کنندگان عهد گرفت. متن بیانیه تجدید عهد به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ما، افراد آگاه و وفادار امت اسلامی، در این مقطع حساس و تاریخی، با نهایت خلوص نیت و ایمان کامل، با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای عهد خود را تجدید می‌کنیم.

ما متعهد می‌شویم که:

تمام توان، استعداد و امکانات خود را در راه اسلام، دفاع از امت و پاسداری از انقلاب اسلامی به کار گیریم.

با اعتماد کامل به رهبری معظم، رهنمودهای ایشان را چراغ راه خود قرار دهیم.

در برابر هرگونه توطئه، فتنه و نقشه‌های دشمنان اسلام استوار و پایدار بمانیم.

برای تحقق وحدت امت، بیداری اسلامی و برپایی حق و عدالت تلاش مستمر داشته باشیم.

ما خداوند متعال را گواه می‌گیریم که از فدا کردن جان، مال و آبروی خود در راه اسلام و اهداف والای آن دریغ نخواهیم کرد و در هر شرایطی وفاداری خود را نسبت به رهبر انقلاب حفظ خواهیم کرد.

در این مراسم گروه‌های سرود محلی و نعت خوانان به مرثیه سرایی برای رهبر شهید امت پرداختند. و دو هنرمند نقاش به تصویرگری پرداختند.

همزمان با این مراسم، نمایشگاهی نیز در حمایت از شهدای مدرسه میناب برگزار شد که شامل تابلوهای نقاشی با مضامین «شهید امت»، تجدید عهد با رهبر جدید انقلاب اسلامی و تقابل «حق و باطل» بود و مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

همچنین، جمعی از برادران و خواهران مؤمن و خداجویِ پیشاور و پاراچنار دیروز و امروز با حضور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و شرکت در مراسم چهلمِ رهبر شهید امت، جلوه‌ای ماندگار از وفاداری و عشق خودرا به نمایش گذاشتند؛ آنان با اهدای طلا، نه‌تنها مراتب همدردی عمیق خود بلکه پیمان یاری و همراهی خویش با ایران اسلامی را با زبانی سرشار از اخلاص و ایثار ابراز کردند.

شرکت کنندگان با تأکید بر ادامه راه شهدا و تجدید عهد با رهبری جدید انقلاب اسلامی، بر ضرورت وحدت امت اسلامی، حفظ روحیه مقاومت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.

انتهای پیام/