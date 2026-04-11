به گزارش ایلنا، این محتواها از طریق کانال «هم‌کتاب» در پیام‌رسان بله به نشانی @hamketab1404 منتشر و بازنشر می‌شوند. تاکنون بخش‌هایی از کتاب‌هایی چون «خون دلی که لعل شد»، «شرح اسم»، «بر تبعید»، «آقای ایرانشهر» و «مرگ تاجرانه» در این کانال ارائه شده است.

آثار انتخاب‌شده در این طرح، به مرور زندگی مبارزاتی رهبر انقلاب در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین برخی دیدگاه‌ها و اندیشه‌های ایشان می‌پردازند. تولید محتوای این مجموعه با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه کتاب و فعالان فرهنگی انجام شده و همچنان ادامه دارد.

طرح «تو رهبر کتابخوان امتی» به همت مدیریت امور کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی‌هنری از اسفندماه گذشته آغاز شده و تاکنون با بررسی بیش از ۵ هزار صفحه کتاب، به فعالیت خود ادامه داده است.

عنوان این طرح از سروده نصیبا مرادی برگرفته شده است:

«تو رهبر کتابخوان امتی

که خوانده‌ای برایمان

ورق‌ورق

حماسه را»

گفتنی است توجه و تأکید آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای بر موضوع مطالعه، از وجوه برجسته شخصیتی ایشان به شمار می‌رفت؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر سخنرانی‌ها، با نگارش و انتشار یادداشت‌ها و تقریظ‌های متعدد، نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه ایفا کردند. در طول سال‌های فعالیت ایشان، بیش از یکصد کتاب مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

