رونمایی از کتاب «آیندهنگاری رهبر شهید ایران»
کتاب «آیندهنگاری رهبر شهید ایران» همزمان با برگزاری نشست «نظم نوین جهانی: ۴۰ روز پس از جنگ و شهادت رهبر معظم انقلاب رونمایی میشود.
به گزارش ایلنا، رونمایی از کتاب «آیندهنگاری رهبر شهید ایران» همزمان با برگزاری نشست «نظم نوین جهانی: ۴۰ روز پس از جنگ و شهادت رهبر معظم انقلاب (سید علی خامنهای)، روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ در Universitas Paramadina برگزار خواهد شد.
این رویداد که در فضای علمی و رسانهای اندونزی بازتاب گستردهای داشته، با پیام تسلیت محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آغاز میشود و با حضور چهرههای برجسته ایرانی و اندونزیایی ادامه خواهد یافت.
در این نشست، محمد بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، به همراه صبری ابراهیم، مدیر مطالعات تحصیلات تکمیلی جاکارتا، به ایراد سخن خواهند پرداخت. همچنین ناصر طمرا، نویسنده و استاد Universitas Gadjah Mada، از دیگر سخنرانان این برنامه است.
در ادامه، مفتاح فوزی رحمت، رئیس شورای جماعت اهل بیت اندونزی (IJABI)، و ظاهر یحیی، رئیس سازمان اهل بیت اندونزی (ABI)، نیز درباره ابعاد فکری، دینی و اجتماعی این موضوع سخنرانی خواهند کرد.
این مراسم از ساعت ۱۴ به وقت جاکارتا در محل Universitas Paramadina برگزار میشود و انتظار میرود با حضور اندیشمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی، به یکی از مهمترین نشستهای فکری درباره تحولات اخیر و آینده نظم جهانی در منطقه تبدیل شود.