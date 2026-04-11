پیام مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بمناسبت شهادت کمال خرازی
دکتر علی اصغر جعفری با صدور پیامی، شهادت رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با صدور پیامی، ضمن محکومیت اقدام تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، شهادت سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانواده آن شهید عزیز، تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»
با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از سالها تلاش صادقانه و مجاهدت خستگیناپذیر در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی را درپی حمله تروریستی دشمن امریکایی صهیونی به ایران عزیز را دریافت کردیم.
شهادت این مجاهد نستوه و سردار عرصه دیپلماسی؛ ضایعهای جبرانناپذیر برای کشور و انقلاب اسلامی است. شخصیتی که در دوران مسئولیت خویش، همواره با بصیرتی ژرف و شجاعتی مثالزدنی، از منافع ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصههای بینالمللی دفاع نمود.
ترور ناجوانمردانه این شهید والامقام، نه تنها اراده پولادین ملت ایران را در پیمودن راه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تضعیف نخواهد کرد، بلکه بر خشم مقدس و عزم راسختر ما برای مقابله با استکبار جهانی و ایادی آن خواهد افزود. هدف قرار دادن چنین شخصیت برجستهای، گواه روشنی بر استیصال بدخواهان از تبیین هوشمندانه راهبردهای نظام در عرصه بینالملل و اوج استیصال و درماندگی آنان در برابر اقتدار و صلابت دیپلماسی عزتمندانه ایران اسلامی است.
یاد و خاطره آن سفر کرده به ملکوت، همواره در قلوب ما زنده خواهد ماند و میراث گرانبهای او، چراغ راه سربازان انقلاب در ادامه مسیر پرافتخار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مدیریت و کارکنان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این ضایعهٔ تاثرآور را به مقام معظّم رهبری حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای (مدظله العالی)، جامعه دیپلماسی جمهوری اسلامی ، خانوادهٔ داغدیده و تمامی آحاد مردم شریف ایران تسلیت عرض میکنند و برای آن شهید عظیمالشان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایند.
علیاصغر جعفری
معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس