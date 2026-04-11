هومن ظریف:

من خودم خطرم!

می‌دونین چرا یک خبرنگار آمریکایی، با دیدن چهره قالیباف، دگردیسی و اعتماد به نفس نقش والتر وایت را به یاد می‌آورد؟! خیر! اشتباه می‌فرمایید. فقط کاراکتر وایت نیست. برایان کرانستون، در نقش اجتماعی خود نیز علیه ترامپیسم، موضع جنجالی گرفته بود. برایان کرانستون، بازیگر معروف سریال «برکینگ باد»، در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که اگر دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، از آمریکا می‌رود. این اظهارات او در رسانه‌های مختلف گزارش شد و نشان داد که او به‌عنوان یک شخص مشهور از سیاست‌مدارهای ترامپ نارضایتی دارد.

در نوامبر ۲۰۱۶، کرانستون در مصاحبه‌های تلویزیونی و اینترنتی گفت که در صورت برنده شدن ترامپ، به کانادا نقل مکان می‌کند.

او همچنین در توییتر درباره نگرانی‌های خود از سلامت روانی طرفداران ترامپ صحبتی کرد.

واکنش‌های او جزء نمونه‌ای از کنش‌گران هالیوودی بود که در برابر انتخاب ترامپ واکنش نشان دادند.

این بیانیه در زمان انتخابات و پس از برنده شدن ترامپ به رسانه‌ها منتقل شد.

این رویکرد در کدام بازیگر ایرانی دیده شد؟! پاسخ برای منی که همواره حافظه تاریخی‌ام را‌تر و خشک می‌کنم، ساده است. به استناد عزیزان خبرنگار در خیابان میرداماد. حدود روزهای هفتم یا هشتم جنگ رمضان، جمشید آریا (هاشم‌پور) با حضور در چادر ایست بازرسی، نه تنها از جوانان کشیک سطح شهر تمجید کرد بلکه پیام اعتماد به نفس را مخابره کرد. نیازی هم به پاتوق سینمایی و کیک و ساندیس نداشت.

