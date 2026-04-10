میثاق نخبگان ایالت پنجاب با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خامنهای با حضور شخصیتهای فرهنگی و رسانهای ملتان در خانه فرهنگ کشورمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آستانه چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوانالله علیه) و به رسم بزرگداشت مقام والای شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در ملتان میزبان جمعی از نخبگان برجسته و اثرگذار کشور پاکستان بود.
این هیأت ۱۲ نفره که ترکیبی از چهرههای شاخص رسانهای، فعالان فرهنگی، حقوقدانان و شخصیتهای اجتماعی ایالت پنجاب از قبیل سید غلامعلی بخاری (رهبر استانی جنبش متحده قومی و چهره برجسته سیاسی-اجتماعی)، لیاقت علی چوهان وکیل ارشد و عضو فعال کمیسیون حقوق بشر پاکستان، محفوظ خان شجاعت، سلیم علی شاه و جاوید چنار از فعالان باسابقه عرصه رسانه، محمد اشرف قریشی، دکتر اکرم علی و شیخ زاهد علی چهرههای علمی و فرهنگی، ندیمالدین، زوار نیاز گل نصیر و سید علی عمران سهروردی فعالان مدنی و اجتماعی ملتان بود، با هدف ابراز همبستگی عمیق و تجدید بیعت با آرمانهای امت اسلامی گردهم آمدند.
حاضران با قرائت فاتحه و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشته و با لحنی قاطع، حمایت خود را از ایستادگی ملت ایران در برابر هجمههای ددمنشانه رژیم صهیونیستی و سیاستهای استکباری آمریکا اعلام کردند.
این اجتماع باشکوه که با دعا برای پیروزی و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی همراه بود، بار دیگر پیوند ناگسستنی قلوب مومنان در دو سوی مرزها را به رخ جهانیان کشید.
شخصیتهای رسانهای و اجتماعی حاضر در این نشست، ضمن محکوم کردن تروریسم دولتی و فشارهای ظالمانه علیه ایران، تصریح کردند که شجاعت ملت ایران در ایستادگی مقابل قدرتهای سلطهجو، الهامبخش نخبگان و آزاداندیشان پاکستانی است.
آنها تاکید کردند که حضورشان در خانه فرهنگ ایران، نه یک دیدار تشریفاتی، بلکه پیامی روشن به جهانیان است که نخبگان و مردم ملتان در تمام سختیها، برادرانه در کنار ملت ایران ایستادهاند.
این برنامه با نیایشی دستهجمعی برای عزت، اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران و پیروزی نهایی جبهه اسلام بر کفر جهانی به پایان رسید و حاضران بار دیگر بر تداوم این پیوندهای معنوی و فرهنگی تاکید کردند.