«جنگ رمضان» به روایت تصاویر هنرمندان انقلابی؛

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان
آنچه جنگ‌ها، انقلاب‌ها، سوگ‌های جمعی و لحظه‌های سرنوشت‌ساز را از سطح یک خبر روزمره فراتر می‌برد و به حافظه‌ی تاریخی ملت‌ها می‌سپارد، قدرت تصویر در تثبیت احساس و معناست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنر، از نخستین نقش‌نگاره‌های دیوار غارها تا پوسترهای سیاسی و تصویرسازی‌های دیجیتال امروز، همواره یکی از ماندگارترین ابزارهای ثبت تاریخ بشر بوده است.

آنچه جنگ‌ها، انقلاب‌ها، سوگ‌های جمعی و لحظه‌های سرنوشت‌ساز را از سطح یک خبر روزمره فراتر می‌برد و به حافظه‌ی تاریخی ملت‌ها می‌سپارد، قدرت تصویر در تثبیت احساس و معناست.

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در بدو حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیستی، بهانه‌ای شده تا هنرمندان عرصه تجسمی به خلق آتاری با مضامین جنگ، شهادت و ایثار بپردازند. 

ایلنا در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر، به انتشار آثاری با موضوع شهادت رهبر انقلاب و تصاویری با موضوع جنگ پرداخته بود و حال جدیدترین آثار هنرمندان  تصویرگر ارائه می‌شود. 

در خلال این مطلب که به مقوله پوستر و تاریخچه ضمنی آن می‌پردازد، پوسترهای تعدادی از هنرمندان نیز ارائه خواهد شد. 

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

بهره‌گیری از هنر نگارگری و مینیاتور با دغدغه امروزی

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

یا صاحب ذوالفقار وقت مدد است

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

یادی از بچه‌های مدرسه میناب که در حمله ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند 

تصویر و پوستر فراتر از رسانه

در سراسر جهان، از نقاشی‌های جنگی اروپا و پوسترهای مقاومت آمریکای لاتین گرفته تا گرافیک سیاسی خاورمیانه، هنرهای تجسمی به‌ ویژه گرافیک و تصویرگری، نه‌ تنها روایتگر وقایع، بلکه سازنده‌ی حافظه‌ی جمعی و هویت تاریخی جوامع بوده‌اند؛ رسانه‌ای که می‌تواند رنج، ایستادگی، فقدان و آرمان را در یک قاب فشرده کند و برای نسل‌های آینده به یادگار بگذارد.

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

ابراهیم گفت: اف بر شما و هرچه که غیر از خدا پرستش می‌کنید، آیا نمی‌اندیشید؟! / قرآن کریم، سوره انبیا، آیه ۶٧

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

ناو بیار کباب ببر/ نگاهی  طنزگونه به ادعاهای بی‌اساس آمریکا

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

به یاد ١٠۴ شهید ناوشکن دنا که در حملات وحشیانه ناوهای آمریکا شربت شهادت نوشیدند

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

پاسداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران/بهره‌گیری از طرح‌های آشنا و نوستالژیک در هنر امروز

تازیخچه پرافتخار 

در ایران نیز این سنت، به‌ ویژه در تاریخ معاصر، جایگاهی ویژه و ریشه‌دار دارد. از روزهای پرالتهاب انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا سال‌های دفاع مقدس، هنر گرافیک و پوستر به زبان بصری مقاومت، شهادت و آرمان‌خواهی بدل شد.

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

ما منتظر حمله این طایفه بودیم/حالا همگی قاتل اولاد یهودیم/ تاکید بر انتقام شهدا

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

تابوت آمریکا در ساحل خلیج تا ابد فارس

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

کنایه به ترامپ و ادعای صلح که مدام از آن دم می‌زند/ اثری برگرفته از یک عکس معروف و مستند

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

بهره‌گیری از شخصیت‌های برجسته و اسطوره‌های شاهنامه‌ای در تصویرگری امروز 

تبلور هنر انقلاب در تصویرگری

تصویرهای ماندگار از امام خمینی، شهدای انقلاب، فرماندهان جنگ و لحظه‌های سرنوشت‌ساز ملی، تنها آثار هنری نبودند؛ بلکه اسناد بصری یک دوره‌ی تاریخی به شمار می‌آمدند که احساس عمومی جامعه را صورت‌بندی می‌کردند.

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

کاریکاتوری انتقادی از ترامپ و تلاشش برای تصاحب اختیار تنگه هرمز

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

حضور مردم در خیابان‌ها که بیش از چهل شب است که ادامه دارد

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

آمریکا به مثابه یک لاشخور در قالب کارتون

در این میان، هنر انقلاب اسلامی با تکیه بر عناصر نمادین چون نور، پرچم، کبوتر، لاله، دست‌های برافراشته و چهره‌پردازی‌های حماسی، توانست زبان ویژه‌ای برای ثبت حوادث و انتقال پیام‌های ایدئولوژیک و عاطفی خلق کند.

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

اقتدار ایران در قالب تصویرگری/ قاعده بازی عوض شده

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

کنایه به ترامپ زورگو و دروغ‌ها و وعده‌های پوشالی او 

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

عنوان اثر؛ شکار و شکارچی/تحسین نیروهای ایرانی برای انهدام هواپیمای F35 آمریکای جنایتکار

شهادت رهبر انقلاب و بروز خلاقیت هنرمندان 

امروز نیز در امتداد همان سنت گذشته که درباره‌اش توضیحاتی ارائه شد، خبر شهادت سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل و نیز شهادت دیگر فرماندهان و شخصیت‌های مهم سیاسی و نظامی درکنار مردان و زنان و کودکان بی‌گناه در ایران، بار دیگر هنر گرافیک و تصویرسازی را در کانون ثبت یک رخداد تاریخی قرار داده است؛ رخدادی که بی‌تردید بازتاب آن در پوسترها، طراحی‌های مفهومی، پرتره‌های حماسی و روایت‌های تصویری، به بخشی از حافظه‌ی بصری معاصر انقلاب اسلامی بدل خواهد شد.

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

موشک‌های ایرانی مانند ستاره‌هایی در شب‌های تل‌آویو 

آیا پوستر را می‌توان ثبت در تاریخ تلقی کرد؟ + آثار گرافیکی جنگ رمضان

تصویری بر گرفته از یک عکس که حین شلیک موشک ایرانی ثبت شده است و جمله انگیزشی رزمندگان اسلام؛ یا علی مدد

سخن پایانی 

در پایان باید گفت؛ همان‌گونه که چهره‌های ماندگار تاریخ انقلاب در قاب هنر تثبیت شدند، اکنون نیز زبان تصویر وظیفه دارد این فصل تازه از مقاومت و روایت‌های تاریخی را برای وجدان جمعی جامعه ایران و جهان ثبت و ماندگار کند.

بدون شک با توجه به جنگ پرفراز و نشیب فعلی، سوژه برای تصویرگران، گرافیستها و کاریکاتوریست‌ها و کارتونیست‌های انقلابی برای ارائه روایت‌های درست و صادقانه تاریخی، بسیار است. داغ‌هایی که طی این مدت بر دل مردم و هنرمندان مانده، نقاطی برای ابراز خلاقیت خواهند بود؛ اگر اراده فردی و جمعی وجود داشته باشد. امید که چنین باشد. 

اخبار مرتبط
