به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در حرکتی نمادین و با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های بلند شهدا و در جهت حفظ همبستگی و اقتدار ملی، کاروان خودرویی « وتن برای وطن » با مشارکت فعال کارکنان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این کاروان که از محل یادمان شهدای گمنام موزه آغاز به حرکت نمود، مسیر خود را به سمت یادمان شهدای گمنام ولنجک(کهف الشهدا) ادامه داد. شرکت‌کنندگان در این رویداد، با نصب پرچم‌های ایران اسلامی و سردادن شعارهای حماسی، بار دیگر پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان دادند.

هدف از برگزاری این کاروان خودرویی، علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم، اعلام همبستگی ملی در راستای حفظ امنیت و اقتدار میهن اسلامی و تثبیت شروط اعلامی ایران اسلامی در مذاکرات عنوان شد.

کاروان « وتن برای وطن » به عنوان نمادی از ادامه راه شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبری معظم انقلاب، تصویری ماندگار از اراده ملت ایران در دفاع از ارزش‌های خود به ثبت رساند.

در پایان این مراسم باشکوه، عطر دل‌انگیز زیارت عاشورا در فضای معنوی یادمان شهدای گمنام پیچید. حاضران با زمزمه عشق‌آمیز این اقیانوس نور و معرفت، قلب‌های خود را به آستان الهی سپردند و از درگاه حضرت حق، یاری و نصرت برای رزمندگان سلحشور اسلام و پیروزی نهایی حق بر باطل را مسئلت نمودند.

