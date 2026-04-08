از سوی مراجع عظام تقلید و نهادهای عالی حوزوی؛

مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب در قم برگزار می‌شود

مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب از سوی مراجع عظام تقلید و نهادهای عالی حوزوی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مراسم چهلم شهادت امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) از سوی مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، دفتر مقام معظم رهبری در قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،مسجد مقدس جمکران و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می‌گردد.

زمان و مکان این مراسم چهارشنبه ۱۹ فروردین، بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، شبستان امام خمینی(ره) است.

