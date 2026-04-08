خیانت در پوشش رسانه؛
تلویزیونی که خواهان قتل عام ایرانیان با سلاح اتمی است/ فهرستی از وطنفروشانِ تاریخ ایران
به گزارش خبرنگار ایلنا، جنگ ترکیبی علیه ایران تنها به میدان نظامی و دیپلماتیک محدود نبوده است. در کنار حملات ارتش تروریست آمریکا و رژیک صهیونیستی و بمباران مناطق مختلف کشور درکنار فشارهای اقتصادی، جبههای دیگر نیز با تمام توان فعال است؛ جبههای متشکل از رسانههای معاند، جاسوسبازان وابسته و خیانتکارانی که در پوشش مخالفت سیاسی، بدل به مهرهای خطرناک در بازی دشمنان ایران شدهاند.
دو نمونه اخیر، چهره واقعی این جریان را بیش از پیش آشکار ساخته است.
الف) بمب اتمی، راهحل نهایی یک و چند «روزنامهنگار»!
علی حسین قاضیزاده، مجری و از سردبیران تلویزیون ضدایرانی «اینترنشنال»، در اقدامی فراتر از هر خط قرمز اخلاقی و انسانی، در توئیتر خود ترامپ را نسخه مشابه «ترومن» - رئیسجمهور آمریکا در جنگ جهانی دوم - خواند و صراحتاً خواهان «بمباران اتمی ایران» به عنوان «راهحل نهایی» برای شکست دادن جمهوری اسلامی شد.
چنین درخواستی از چند جهت قابل تأمل است:
نخست: سقوط اخلاقی روزنامهنگاران
روزنامهنگارای که خود را مدافع «آزادی بیان» و «حقوق بشر» میخواند، چگونه به نقطهای میرسد که خواهان نسلکشی هموطنان خود با سلاح اتمی میشود؟ قاضیزاده و همکارانش در این شبکه، خود را «صدای مردم ایران» معرفی میکنند، اما این صدا، صدای مرگ و نابودی است.
دوم: همسویی کامل با افراطیترین جنایتکاران تاریخ
درخواست بمباران اتمی ایران، قاضیزاده را در کنار خونخوارترین دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ قرار میدهد. او که خود را روشنفکر میپندارد، از هیتلر و موسولینی و صدام نیز پیشی گرفته است؛ چراکه حتی آنان نیز در اوج جنایات خود، چنین «راهحل نهایی» را علناً مطرح نکردند.
سوم: وابستگی به جیرههای سعودی و صهیونیستی
تلویزیون اینترنشنال که بودجه خود را از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و محافل صهیونیستی تأمین میکند، همواره خطی کاملاً همسو با سیاستهای آمریکا و اسرائیل داشته است. در این میان؛ قاضیزاده و همکارانش، مزدورانی هستند که وجدان خود را به بهای دلارهای نفتی فروختهاند.
این تنها قاضیزاده نیست. دیگر مجریان این شبکه نیز درخواستهای جنایتکارانه دارند. آنان که خود را «مخالف» مینامند، عملاً مهرهای در خدمت جنایتکارترین رژیمهای تاریخ شدهاند؛ رژیمهایی که سابقه بمباران شیمیایی، هستهای و نسلکشی را در کارنامه دارند.
ب) پهلوی؛ شاهی آرزومند و استخدام جاسوس برای سیا
در سوی دیگر میدان خیانت، رضا پهلوی قرار دارد. او که سالها خود را «رهبر آینده ایران» معرفی میکرد، اخیراً در اقدامی رسواکننده، در استوری اینستاگرامی خود رسماً از علاقمندان خواست برای همکاری با سازمان سیا اعلام آمادگی کنند.
این اقدام پیامهای روشنی دارد، ازجمله اینکه؛ پهلوی که سالها در مصاحبههایش خود را «مستقل» و «در کنار مردم» معرفی میکرد، اکنون نقاب از چهره برداشته است. او نه یک رهبر سیاسی که یک جاسوس مزدور است که برای سازمان اطلاعاتی آمریکا نیرو جذب میکند. استخدام جاسوس برای سیا، هیچ ربطی به «دفاع از حقوق مردم ایران» ندارد.
همچنین پدر و پدربزرگ پهلوی نیز با سیا همکاری نزدیک داشتند. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به دستور سیا و با همکاری عوامل داخلی انجام شد، نماد این همکاری خائنانه بود. اکنون پهلوی سوم، همان مسیر را ادامه میدهد؛ مسیر وابستگی، جاسوسی و خیانت به میهن.
او در حالی آشکارا برای سیا جاسوس استخدام میکند که خود را «مدافع دموکراسی» میخواند. این تناقض آشکار، چهره واقعی او را به جهانیان نشان داده است. او حتی تلاش نمیکند خیانت خود را پنهان کند؛ گویی استخدام جاسوس برای سازمانی که تاریخ سیاه کودتا، ترور و جنایت در ایران دارد، یک «افتخار» است!
این دو نمونه - قاضیزاده و پهلوی - تنها بخش کوچکی از یک جبهه گستردهتر هستند. جبههای متشکل از: رسانههایی که با بودجه سعودی و صهیونیستی، خواستار بمباران اتمی هموطنان خود میشوند، جاسوسبازانی که برای سیا نیرو جذب میکنند، خیانتکارانی که هر روز در شبکههای اجتماعی و رسانههای معاند، خط دشمن را دنبال میکنند.
سوال اینجاست که این افراد و جریانها چه آیندهای دارند؟
مردم ایران، چهره واقعی این وطنفروشان را به خوبی میشناسند. آنان که در اوج فشار و تحریم، پشت دشمن ایستادند و خواهان نابودی کشور خود شدند، در تاریخ ایران به عنوان «جیرهخوران خارجی» ثبت خواهند شد. همانگونه که چهره «امیرعباس هویدا»، «شاپور بختیار» و «عباس میلانی» در تاریخ به عنوان خائن ماندگار شد، نام این افراد نیز در کنار آنان قرار خواهد گرفت.
پس از پیروزی قاطع ایران در جنگ و تحقیر تاریخی آمریکا، این جریانهای خائن بیش از پیش رسوا شدهاند. مردم ایران دیدهاند که چگونه آنان که وعده «فتحالفتوح» و «پیروزی قریبالوقوع» میدادند، امروز یا سکوت کردهاند یا با درخواستهای جنونآمیزی چون بمباران اتمی، چهره واقعی خود را نشان دادهاند.
و درنهایت آینده این افراد روشن است: قاضیزاده و همکارانش در تلویزیون اینترنشنال، به عنوان «مبلغان نسلکشی» در تاریخ ثبت خواهند شد. پهلوی نیز به عنوان «جاسوس سیا» در کنار پدر و پدربزرگش، در سیاهترین صفحات تاریخ ایران جای خواهد گرفت. همچنین دیگر خیانتکارانی که هر روز در پوشش مخالفت، خط دشمن را دنبال میکنند، با پایان جنگ و شکست آمریکا، بیپناه و رسوا خواهند شد. دیروز نوبت به بنیصدر، قطبزاده و دیگران بود، امروز نوبت به قاضیزاده، پهلوی و امثال آنهاست و فردا نیز هرکسی که با دشمن همصدا شود و علیه ملت خود علم کند، سرنوشتی جز رسوایی و نفرت عمومی نخواهد داشت. قضاوت تاریخ، سخت و فراموشنشدنی است.