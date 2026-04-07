به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، حامد شکیبانیا مستندساز و رئیس انجمن تهیه‌کنندگان‌ سینمای مستند که اجرای برنامه را بر عهده داشت در ابتدای مراسم گفت: ظلمت‌بارترین قدرت‌های جهان بر کشور ما تاخته‌اند و آغاز این تجاوز با قربانی‌ای بزرگ رقم خورد؛ قربانی‌ای که توصیفش آدمی را عاجز می‌کند. این مراسم‌ به مناسبت همدلی با قربانیان مدرسه میناب و برای ابراز همدلی و همراهی با مردم کشورمان برگزار می‌شود؛ مردمی که همچنان در صف مقدم ایستاده‌اند.

وی سپس شعری از هادی مومنی به نام «ایران در آتش» را خواند.

شکیبانیا ادامه داد: هنرمندان نوعی سرمایه اجتماعی دارند و این روزها با بچه‌ها هلال احمر، آتش نشانی، کادر درمان و… دیدار می کنند. خوشبختانه صدای این گروه مرجع این روزها بلند است و حضور پررنگی دارند. عده‌ای هم‌ خاموش هستند که حتما دلایل موجهی برای خودشان دارند.

درس امروز وطن است

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در سخنانی گفت در تمام سال‌های فعالیت‌ام، چنین نوروز غمباری را تجربه نکرده بودم. درس امروز وطن این است که متاسفانه تکنولوژی را با تمدن اشتباه گرفته‌ایم.

وی با اشاره به جان باختن ۱۶۰ کودک در جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران افزود: آیا ممکن است دو کشور با قدمت ۷۰ و ۲۰۰ سال، تمدنی چندین هزار ساله را نابود کنند؟ تمدن این‌چنین از بین نمی‌رود. می‌شود ایران را ویران کرد، میلیون‌ها نفر را کشت، تمام صنایع را نابود کرد، اما تمدن ریشه در خاک و خون این ملت دارد.

اسعدیان تاکید کرد: تمدن با نابودی پتروشیمی، راه‌آهن و برق از بین نمی‌رود؛ بلکه از دل خاکستر دوباره سر برمی‌آورد، همانطور که مرغ سوخته از خاکستر خود جوجه‌هایش را پرورش می‌دهد.

وی با بیان اینکه «درس امروز وطن بزرگترین تجربه زندگی ۳۷، ۳۸ روزه من بوده است»، خاطرنشان کرد: جدا از همه علایق سیاسی، انتقادات و ایرادهایی که به حاکمیت دارم و اشتباهات بزرگ، فکر می‌کنم ما مقصر بودیم. درس امروز، وطن است. این کشور حفظ خواهد شد، همانطور که تمدن یونان و تمدن ایران حفظ شد؛ هرچند به تلخ‌ترین شکل ممکن.





در ادامه محمد فرشته‌نژاد آهنگساز سینما نیز بیان کرد: من به نمایندگی از دوستانم که برای سینما کار موسیقی انجام می دهند اینجا هستم. ۱۱ اسفند در بدترین شرایط ممکن یک آهنگ برای شهدای مدرسه میناب با گریه ساختم و‌ نمی‌دانم چگونه به دست کانون پرورش فکری کودکان و‌ نوجوانان رسید و آنها انیمیشن این آهنگ را ساختند که اکنون دنیانوردی می‌کند.

در ادامه شکرخدا گودرزی کارگردان تئاتر به اجرای شاهنامه‌خوانی پرداخت.

خودی و غیرخودی را کنار بگذاریم

سپس محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما نیز گفت: ما همواره در ایام نوروز و‌ شروع سال نو گردهم می‌آمدیم. گاهی این گردهمایی‌ها همراه با شادی بود و گاهی خالی از شادی اما امسال، شرایط متفاوتی داشتیم و سال را اتفاقات تلخی آغاز کردیم که شاید تاکنون‌ شاهد آن نبوده‌ایم. امروز نیز بهانه چهلمین روز تجاوز‌ به کشورمان دور هم جمع شده‌ایم. چهل روز پیش وحوشی که‌ برای گسترش آزادی به کشور ما حمله کردند جنایاتی را رقم زدند که امروز با آن‌ مواجه هستیم و جان پاک تعدادی از عزیزان ما را گرفتند. امروز مشخصا درباره شهدای مدرسه میناب صحبت می‌کنیم که هرکدام از آن‌ها سرمایه‌های این مملکت بودند که متاسفانه از دست رفتند.

وی تصریح کرد: در این ایام، درباره برخی موضوعات سخن می‌گویند مانند حضور هنرمندان و به طور کلی به نوع ارتباط آنان با جامعه. این مسئله موضوع جدیدی نیست و متأسفانه از سال‌هایی نه‌چندان دور، مفهوم «خودی و غیرخودی» در این مملکت گسترش یافت؛ به‌گونه‌ای که به محض مواجهه با هر رویدادی، می‌شماردند که برخی از این دوستان کجا هستند. متاسفانه این فضا بر ضد برخی تئوری‌هایی عمل کرد.

عسگرپور با بیان اینکه امروز باید بر مفهومی مشترک تأکید کنیم که وطن و عشق به وطن است و این مفهوم نباید فراموش شود، بیان داشت: این وطن قدمتی دارد که ازبین رفتنی نیست و روشن است که نقطه اشتراک همه ما، همین وطن است که اتفاقاً مزیت اصلی ما همین جاست. به نظر من، باید با دقت این موضوع را پیگیری کنیم. اگر همه از همگرایی سخن می‌گوییم، باید مراقب باشیم که برخی همکاران که متأسفانه در این سال‌ها به دایره خودی و غیرخودی دامن زدند از برخی تریبون‌ها نگویند «دیر شده است». من واقعاً نمی‌توانم این را درک کنم و هیچ‌وقت دیر نیست.

هیچوقت دیر نیست

رئیس هیئت رئیسه خانه سینما بیان داشت: در فرهنگ شیعی در روز عاشورا، امام حسین (ع) تا آخرین لحظه به دنبال جذب یاران مخالف به جبهه خود بود. همین اواخر در تلویزیون برخی همکاران ما گفتند که دیر شده است گویی بازی مافیا را با واقعیت اشتباه گرفته‌اند. هیچ‌وقت دیر نشده است. سکوت بسیاری از هنرمندان ما در این شرایط دلیل دارد، حضورشان دلیلی دارد و حتی نوع و اندازه سخن گفتنشان در برخی مواقع دلیل خاص خود را دارد. بیایید این‌قدر برای یکدیگر مزاحمت ایجاد نکنیم. به هر حال، ممکن است برخی رویکرد متفاوتی انتخاب کرده باشند.

وی تاکید کرد: ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که در مقابل قدرتمندترین ارتش جهان ایستاده‌ایم. بارها درباره سکوت جامعه جهانی در برابر فلان فاجعه صحبت شده است اما این فقط نشان می‌دهد که ما تازه فهمیده‌ایم خود واقعی جهان چه شکلی است.

دشمن خود واقعی‌اش را نشان داده است

عسگرپور با اشاره به اینکه دشمن ما روز اول از آزادی سخن گفت و‌ امروز می‌گوید که زیرساخت می‌زنم، خاطرنشان کرد: دشمن شاید هم‌ فردا بخواهد از بمب اتمش رونمایی کند. شر دشمن تمامی ندارد و با این مصائبی که برایمان رخ داده، باید به نقطه‌ای مشترک برسیم. طرح اساسی ما، همان مزیت اساسی‌مان در حوزه تمدنی، باید کار خود را انجام دهد که به نظر من، انجام هم می‌دهد. امروز مردم ما نسبت به ۲ ماه پیش بسیار متفاوت‌اند و هنرمندان نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین فکر می‌کنم در این شرایط دشمن خود واقعی‌اش را نشان داده و ما نیز خودِ واقعی‌مان را نشان می‌دهیم. خود واقعی ما آن تمدن ایرانی‌ست که از بین رفتنی نیست و قدمتی اساسی دارد. پس باید امیدوار بود. باید همگرایانه با یکدیگر برخورد کنیم و خودی و غیرخودی را کنار بگذاریم.

وی با انتقاد از برخی بازیگران متذکر شد: در این شرایط برخی دوستان بازیگر ما نیز از تریبون‌های مختلف مدام می‌گویند که چرا بازیگران چهره سکوت کرده‌اند؟ دیگر دیر شده است و… شاید این افراد فکر می‌کنند فردای جنگ به آن‌ها نقش اول پیشنهاد می‌کنند درحالی که اینگونه نیست و اگر فضا آرام‌ شود برای کار کردن دوباره به چهره‌ها نیاز داریم.

عسگرپور در پایان با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: برخی رسانه‌ها انگیزه‌های متفاوتی دارند؛ در طول این سال‌ها نیز نشان داده‌اند که چندان خدمتگزار نیستند و مدام به دوقطبی‌ها دامن می‌زنند. خودمان باید مراقب این اتفاقات باشیم زیرا ایران برای ما است و حتما در این جنگ پیروز خواهیم‌ شد.

ما فرزندان سهروردی و ابوعلی سینا هستیم

شکرخدا گودرزی نیز بیان داشت: بسیار خوشحالم که امروز خدمت شما هستم، اما بسیار متاسفم که در چنین روزی به جای خواندن شاهنامه، ناچارم با کسی سخن بگویم که به ایرانیان درشت گفته است. من زبان ناسزا و تحقیر ندارم. به تو می‌گویم نادانِ هرزه‌زبانِ پریشانِ مانده در کردار خویش.

وی ادامه داد: ما از چهلم حادثه حرف می‌زنیم، نه از هزارمین مجلس شرمساری. ما از چهلم فاجعه سخن می‌گوییم، نه از هزارمین همایش حقارت. ما در حنجره‌مان ترانه‌های خیام، بر لب‌هایمان عاشقانه‌های حافظ، در باورهایمان حکمت سعدی و در سینه‌هایمان حماسی فردوسی را داریم.

این هنرمند تصریح کرد: ما وارث حلاج‌ها هستیم. بر دارها دیده‌ایم و باز "انا الحق" گفته‌ایم. ما در دهلیزهای تاریک تاریخ، از بنی‌امیه تا بنی‌عباس، از اسکندر تا مغول، استخوان‌ها دیده‌ایم و یک نام فریاد زده‌ایم: وطن.

در جهانی زندگی می‌کنیم که حماقت پیروز همه میدان‌هاست

فرهاد توحیدی مشاور فرهنگی خانه سینما نیز در این مراسم گفت: در داستان‌های کلاسیک فارسی، تضاد همیشه بین خیر و شر است. دوستانی که امروز اینجا گفت‌وگو کردند، بن‌مایه حرفشان در باب ابتذال شر بود. در داستان‌های کلاسیک ما قهرمان و ضدقهرمان داریم. پرسش این است که چه بر سر شر آمده؟ پاسخ این است: شر مقیم همه جا شده است.

وی با بیان اینکه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که حماقت پیروز همه میدان‌هاست، ادامه داد: درباره قساوت، نمی‌شود گفت کار حیوانی است؛ این اجحاف در حق حیوان است. ببر طعمه‌اش را پاره می‌کند اما بلد نیست قساوت کند. قساوت، کار انسان است.

توحیدی با اشاره به اقدامات نیروهای دشمن در جنگ اخیر گفت: ابتذالی که امروز ما در ایران تجربه می‌کنیم، کاری است که آنها با بچه‌های ما در این جنگ کردند.تمدن از چه گذرگاه‌هایی گذشته است. از این پیچ هم خواهیم گذشت.

وی تأکید کرد: امروز ما با مصداق شرِّ مطلق، قهرمان جهانیِ ضدقهرمان داستانی روبه‌رو هستیم. او با ویژگی‌هایش، چیزی جز افشای خودش انجام نداده است. این جنگ صف‌بندی‌ها را آشکار کرد و جهان را بیدار ساخت. اگر تمدن ایران یک کار کرده باشد، آن بیدارگری جهانی است.

توحیدی در پایان خاطرنشان کرد: همین چند ماه پیش، سران اتحادیه اروپا مثل شاگردان مطیع مقابل او نشسته بودند. تنها ملتی که در مقابل این تجسم شر ایستاد، مردم ایران بودند. داستان‌های کلاسیک پایان خوش دارند. ان‌شاءالله این داستان با پایان خوش و پیروزی قهرمان برای ایران به پایان برسد.

این مراسم با اجرای دمام‌زنی ادامه پیدا کرد و در پایان سینماگران به یاد شهدای دانش‌آموز شمع روشن کردند.

در این مراسم افرادی همچون: رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد، مهدی جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حبیب ایل بیگی مدیرعامل سینماشهر، محمد طیب مدیرکل امور بین الملل و جشنواره های سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد، مرتضی رزاق کریمی ، سعید رشتیان، شکرخدا گودرزی، علیرضا حسینی دبیر هیات رئیسه خانه سینما، آیدین ظریف سخنگوی خانه سینما، علیرضا نجف زاده بازرس خانه سینما،محمد فرشته نژاد، آناهید آباد، حجت قاسم زاده، مهدی جعفری، علی لقمانی، ارد زند، خسرو امیرصادقی، سید جمال ساداتیان، غلامرضا موسوی، حسن آقاکریمی، فرزین محدث، علی مردانه، سحر غمخوار، دانش اقباشاوی، علی روئین تن، سیروس همتی، محمدرضا مقدسیان، محمود گبرلو، حسین باشه آهنگر، و… ازجمله حاضران این مراسم بودند.

