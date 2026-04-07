امروز جلیقه هلال احمر لباس احرام است
عصر دوشنبه 17 فروردین داوطلبان ستاد همیاری خانه سینما در ساختمان جمعیت هلالاحمر حضور پیدا کردند ضمن تقدیر از زحمات اماداد گران هلالاحمر از نزدیک با تلاشهای انها آشنا شده و امادگی خود را برای همکاری همه جانبه اعلام کردند
به گزارش ایلنا، در این نشست عاطفه رضوی بازیگر سینما با قدردانی از فداکاریهای امدادگران هلالاحمر گفت: نجات جان دیگری در لحظه خطر، کاری فراتر از ظرفیتهای عادی انسان میخواهد. در بحران اخیر ایران، دیگر حرفزدن پشت میکروفون کارایی ندارد؛ دلم میخواهد عملاً کاری انجام دهم؛ چون ایران جان ماست.
او با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت: این حملات غیرانسانی که به ایران اتفاق افتاد، هر روز که پیش میرود آدم بیشتر میفهمد در تمام دنیا چقدر همه تنها هستیم.
رضوی افزود: من همیشه فکر میکردم عضو تیمهای امداد و نجات بودن، ویژگی روحی خاصی میخواهد؛ از خودگذشتگی، علاقه به دیگری و فراموشکردن خود، چون در لحظه خطر برای نجات جان یک انسان، کاری فراتر از ظرفیتهای عادی انجام میدهید.
این بازیگر خطاب به امدادگران حاضر گفت: واقعاً ممنون از همه شما، زنده باشید و متشکرم.
او با اشاره به نقش هنرمندان در چنین شرایطی تصریح کرد: خیلی وقتها در شرایطی مثل الان، فکر میکنم جلوی دوربین یا پشت میکروفون بودن کار چندانی ندارد؛ دلم میخواهد کاری کنم که از دستمان برمیآید، نهفقط نشستن و حرفزدن.
رضوی با تأکید بر اهمیت ملی بحران پیشآمده گفت: ایران جان ماست، ایران مرکز اندیشه ماست و اصلاً نمیشود این ماجرا را شوخی گرفت. نمیتوانیم چشمپوشی کنیم. باید هم من و هم همه دوستان کاری کنیم.
روحالله حجازی کارگردان سینما نیز با تشکر از خانه سینما برای حضور در جمعیت هلالاحمر گفت: پوشیدن لباس هلالاحمر برای ما افتخار بزرگی است ما امروز به اینجا امده ایم تا از نزدیک قدردان زحمات شما باشیم.
وی ادامه داد: این روزها صحنههای دلخراش زیادی ناشی از حملات جنگ ناجوانمردانه میبینیم که بسیار گسترده است و زمان زیادی میخواهد تا ما کارگردانها این صحنهها را به تصور بکشیم؛ اما قبل از آن میخواهیم در کنار شما باشیم و اگر لازم باشد آموزشهای به ما داده شود
فرزین محدث بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون نیز بیان کرد: در مقابل شما سر تعظیم فرود میآوردیم امروز ما اینجا بهعنوان هنرمند حضور پیدا نکردیم ما هم جزئی از مردم ایران هستیم و در حال حاضر شغل هنری ما کارایی ندارد
وی ادامه داد: اتفاقات امروز در کشور ما اسمش جنگ نیست؛ بلکه دفاع است؛ مانند جنگ 12 روزه و دفاع مقدس زیرا ما شروعکننده جنگ نبودیم
وی ادامه داد: ما برای سخنرانی و شعار نیامدیم میخواهیم بدانیم چهکار ور کمکی میتوانیم برای شما انجام بدهیم تا در مقابل خودمان خاکمان و کسانی که خونشان را برای این مرز و بودم از دست دادند شرمنده نباشیم
آناهید اباد مسئول ستاد همیاری خانه سینما نیز گفت: همیشه تصور میکردم ما سینماگران هستیم که قدرت تخیل و خلاقیت داریم؛ اما امروز در اینجا در کنار شما با صحنههای که دیدم و آماری که به ما دادید شوکه شدم و به شما افتخار میکنم امروز ما جلیقه شما را دریافت کردیم جلیقهای که حاصل زحمات شبانهروزی شما عزیزان در جنگ است
وی ادامه داد شاید نتوانیم کارهای بسیار مهم و مفید شما را در این روزهای مهم و سخت انجام بدهیم؛ اما حاضریم برای شما چای بیاوریم و لباسهایتان را بشوریم
وی ادامه داد ایران کیان کشور ماست ما به شما حسادت میکنیم
ومی خواهیم در این وظیفه مهم مشارکت داشته باشیم و در کنار شما باشیم
وی با اشاره به لزوم ثبت تصویری تلاشهای امدادگران هلالاحمر گفت: انجمن عکاسان سینما پیشنهاد داده است تا با همکاری اعضایش در ثبت تصاویر فعالیتهای شما مشارکت کند و بعد از پایان جنگ نمایشگاه بزرگی را برگزار کند
محمد فرشته نژاد آهنگساز و موسیقیدان نیز گفت: لباسی که امروز برای شماست و ما به تن کردیم لباس احرام من است و بسیار به آن افتخار میکنم شاید کار مهمی نباشد؛ اما حاضرم موسیقی هر کلیپی که شما برای وطن میسازید را بسازم
علیرضا حسینی دبیر هیئترئیسه خانه سینما نیز گفت: من به نمایندگی از هیئترئیسه خانه سینما در جمع شما برای تشکر و قدردانی حضور دارم این جمله را همیشه شنیدهام که میگوید دوستان هلالاحمر جانبرکف هستند؛ اما من این موضوع را به چشم خود دیدم.
وی ادامه داد: چند روز پیش در نزدیکی منزل ما مورد اصابت بمب قرار گرفت و کودکی را دیدم که مادرش شهید شده بود و بهشدت از ترس میلرزید و گریه میکرد؛ اما همکاران شما او را در آغوش گرفتند و آرامش کردند
وی با اشاره به اینکه ما قطعاً از این نبرد پیروز خارج میشویم گفت: امیدوارم بهزودی ما در خانه سینما در خدمت شما باشیم و از همه تلاشهای شما تقدیر کنیم
علی جناب عضو هیئتمدیره انجمن برنامهریزان و دستیاران کارگردان سینما نیز گفت: کاری که شما انجام میدهید بسیار ارزشمند است؛ زیرا با این کار نجات خلق میکنید و اینکه این کار را بدون هیچگونه ترسی انجام میدهید جای تقدیر دارد
وی ادامه داد: برنامهریزان در سینمای ایران درواقع موتور کارها هستند و در کار فیلمسازی هم شرایط سختی به وجود میآید به همین دلیل شما را بهخوبی درک میکنیم و امروز میخواهیم ما را از خودتان بدانید و از جنگ به همراه هم آبادانی بسازیم
علی مردانه دستیار کارگردان نیز گفت: امروز ما برای کمککردن به شما آمدیم و در این راه از شستن کاورها و چای و غذادادن به شما عزیزان لذت میبریم و حتی حاضر هستیم که یک فضای دائمی به ما بدهید تا مدام در کنار شما باشیم و در لحظه اگر کمکی میتوانیم انجام بدهیم
علی درویش مدیر توسعه و منابع انسانی جمعیت هلالاحمر نیز با تشکر از حضور هنرمندان و اهالی خانه سینما گفت: همدلی و همبستگی و انسجام رمز موفقیت در جامعه ما است و در خواست من از شما این است که به دوستان هنرمند دیگر نیز توصیه کنید تا در سمت درست تاریخ قرار بگیرند و از وطن دفاع کنند؛ زیرا حضور شما به امدادگران انگیزه میدهد تا باقوت قلب بیشتری به کارشان ادامه بدهند ما میخواهیم در کنار مردم باشم باشیم
وی ادامه داد: بسیاری از نیروهای امدادگر ما روزهای زیادی است که خانواده خود را ندیدهاند و بیشتر آنها جوانان متولد دهه 70 و 80 هستند که بدون هیچ ترسی و عاشقانه به مردم خدمت میکنند امیدوارم بهزودی شاهد پیروزی در کشورمان باشیم