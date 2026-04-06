آغاز پخش سریال «سرو، سپید، سرخ» از سه شنبه ۱۸ فروردین

آغاز پخش سریال «سرو، سپید، سرخ» از سه شنبه ۱۸ فروردین
با اتمام پخش سریال روشنایی شب از شبکه یک، سریال «سرو، سپید، سرخ» تازه‌ترین تولید مرکز سیمافیلم، سازمان هنری رسانه‌ای اوج و موسسه شهید آوینی روانه آنتن شبکه یک می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال اپیزودیک «سرو، سپید، سرخ» داستان‌های متفاوت به روایت کارگردان‌های مختلف را به تصویر می‌کشد. این اثر روایتگر داستان‌های متفاوت از جنگ رمضان است و هر یک از کارگردانان تلاش کردند از نگاه خودشان قصه‌ای از جنگ را روایت کنند.

 کارگردانی قسمت‌های این مجموعه را بابک خواجه پاشا، لیلی عاج، محمود کریمی، دانش اقباشاوی، مهدی شامحمدی، امیرعباس ربیعی، محمد علیزاده فرد، رضا کشاورز، محمد پایدار، امیر داسارگر، حسن حبیب زاده، ابوذر حیدری، فرزاد رنجبر، امیر داسارگر و سیدمحمدحسین حسینی برعهده دارند.

 تهیه‌کنندگی قسمت‌های مختلف «سرو، سپید، سرخ» را محمدرضا شفاه، محمد جواد موحد و حبیب والی‌نژاد انجام داده‌اند.

 این سریال که محصول مشترک سیمافیلم، سازمان هنری رسانه‌ای اوج و موسیه شهید آوینی است از ۱۸ فروردین از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این اثر با پایان یافتن سریال روشنایی شب از سه‌شنبه روی آنتن می‌رود.

