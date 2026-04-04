مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس در گفتوگو با ایلنا؛
تمام بناها تاریخی و پایگاههای ملی و جهانی غیر از موزهها بازهستند/ تشکیل زنجیره انسانی برای حفاظت از بناها و آثار تاریخی
با گذشت بیش از یک ماه از آماج گسترده حملات هوایی توسط رژیم متخاصم آمریکایی _ اسرائیل به شهرهای ایران گزارشها از وضعیت حفاظتی آثار و بناهای تاریخی استان فارس بیانگر آن است که به رغم حملات سنگین موشکی به استانهای جنوبی از جمله استان فارس به جز موزه آموزش و پرورش که در فهرست آثار ملی است، اثر دیگری آسیب ندیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک ماه گذشته بیش از ۱۳۰ اثر و بنای تاریخی در اثر تجاوز ارتش تروریست آمریکایی - صهیونیستی آسیب دیدهاند، مدیرکل میراثفرهنگی استان فارس در همین باره به ایلنا گفت؛ هیچ یک از آثار تاریخی استان فارس به جز موزه آموزش و پرورش آسیب ندیده است.
بهزاد مریدی افزود: با توجه به اینکه در شیراز و مناطق جنوبی ایران شاهد حملات موشکی سنگینتری بودیم اما به غیر از موزه آموزش و پرورش که اتفاقا یک بنای ثبت ملی و متعلق به آموزش و پرورش بود، هیچ اثر و بنای دیگری آسیب ندیده است.
او همچنین درخصوص آمار و بازدید گردشگران از بناها و اماکن تاریخی استان فارس گفت: با اینکه امسال به جز موزهها، تمامی ابنیه و پایگاههای تاریخی ملی و جهانی استان به روی گردشگران باز بود و در هیچ شرایطی تعطیلی نداشتیم اما به دلیل حملات سنگین هوایی گردشگر چندانی نداشتیم.
مریدی افزود: در ایام نوروز در تمامی شهرستانهای استان فارس که وضعیت مناسبتری به لحاظ حملات هوایی داشتند مثل شهرهای آباده و داراب، اقدام به برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی کردیم. همچنین در مجموعه ارگ کریمخانی یک نمایشگاه از مجموعه بافتههای عشایری برگزار شد.
به گفته او، در این نمایشگاه، صنایعدستی عشایری و انواع داری و بافتههای سنتی همانند گلیم، گبه و قالی به نمایش درآمد که با استقبال گستردهای از سوی مردم مواجه شد.
مدیرکل اداره میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس تاکید کرد: تمام ابنیه و پایگاههای ملی و جهانی در ایام نوروز و حتی سیزده به در باز بوده و هست و به غیر از مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد که از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر فعالیت میکند مابقی بناها، محوطهها و پایگاههای تاریخی تا ساعت ۷ شب فعالیت خواهند کرد.
او تأکید کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار بوده زنجیرههای انسانی در برخی از شهرهاست که این استان فارس نیز این زنجیره انسانی در راستای حفاظت از بناها و آثار تاریخی را در چند روز آینده خواهیم داشت.
مریدی تاکید کرد: به دلیل تهاجمات گسترده از سوی دشمن، امسال نوروز میزبانی و جمعیت کمتری از گردشگران را توانستیم پذیرا شویم اما تلاش کردهایم به لحاظ کیفی خدمات خود را ارتقا دهیم آنطور که شایسته نام شیراز و فارس در سراسر کشور باشد.