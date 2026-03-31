تشکیل «ستاد همیاری» در خانه سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، «ستاد همیاری » با ابتکار جمعی از اعضای جامعه اصناف سینمایی در خانه سینما با هماهنگی سازمان هلال احمر شکل گرفته است. ستادی برای همدلی، هماهنگی و پشتیبانی از امدادگرانی که در روزهای دشوار، بی‌وقفه در کنار مردم ایستاده‌اند.



هدف این ستاد، سامان‌دهی کمک‌های داوطلبانه اهالی حوزه سینما و فرهنگ و همراهان آن‌ها برای حمایت از نیروهای امدادی و تسهیل مسیر خدمت‌رسانی است. باور ما این است که در روزگار سخت، دست‌های همدل می‌توانند باری از دوش کسانی بردارند که جانانه در میدان نجات حضور دارند.



از همه اعضای خانواده بزرگ فرهنگ و هنر که تمایل دارند به‌صورت داوطلبانه در این مسیر همراه شوند، دعوت می‌کنیم آمادگی خود را برای همکاری با «ستاد همیاری خانه سینما» مستقر در خانه سینما شماره یک اعلام کنند،تا با هم، قدمی کوچک اما مؤثر در کنار امدادگران برداریم.

