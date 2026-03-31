محسنی بندپی:
تردد مسافران نوروزی با حداقل یک شب اقامت تا ۹ فروردینماه به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسیده است/ مازندران، گیلان، خراسانرضوی و آذربایجانشرقی بیشترین مسافران را جذب کردهاند
معاون گردشگری کشور با ارائه تحلیلی چندمحوری از وضعیت کشور پس از تجاوز اخیر، تاکید کرد: علیرغم خسارات وارده، اتکای نظام به سه مؤلفه راهبردی «حضور آگاهانه مردم»، «دفاع قهرمانانه نیروهای مسلح» و «مدیریت هوشمندانه دولت» نهتنها اهداف دشمن را ناکام گذاشته، بلکه به تثبیت انسجام ملی و پایداری جریان سفرهای نوروزی انجامیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، با تبیین ابعاد مختلف شرایط کشور در پی تجاوز اخیر رژیم آمریکایی-صهیونیستی، اظهار کرد: بیش از یک ماه از این اقدام خصمانه میگذرد، اما بهرغم خسارات و آسیبهای وارده، اهداف شوم دشمن بهواسطه شکلگیری یک منظومه منسجم از مؤلفههای قدرت ملی، محقق نشده است.
وی با استناد به چارچوب تحلیلی ارائهشده از سوی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افزود: سه مؤلفه بنیادین شامل «حضور آگاهانه، صبورانه و مسئولانه مردم در عرصههای اجتماعی»، «دفاع قهرمانانه و ایثارگرانه نیروهای مسلح» و «تدابیر هوشمندانه دولت در تأمین مایحتاج عمومی و مدیریت شرایط» بهعنوان اضلاع یک مثلث راهبردی، توانستهاند معادلات طراحیشده از سوی دشمن را برهم زنند و حتی هزینههای سنگینی را به آنان تحمیل کنند.
محسنیبندپی در ادامه با اشاره به انجام یک تحلیل چندمحوری مبتنی بر دادههای میدانی و آماری، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار تجمیعی، تعداد ترددهای مسافران با حداقل یک شب اقامت تا تاریخ ۹ فروردینماه ۱۴۰۵ به رقم ۲۶ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۶۱ نفر رسیده است که نشاندهنده تداوم پویایی جریان سفر در کشور، علیرغم شرایط خاص، است.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی سفرها، خاطرنشان کرد: استانهای مازندران، گیلان، خراسانرضوی و آذربایجان شرقی بیشترین حجم ورودی مسافران را به خود اختصاص دادهاند که این امر بیانگر تمرکز مقاصد سفر در کریدورهای اصلی گردشگری کشور است.
معاون گردشگری کشور همچنین به سطح بالای هماهنگی بینبخشی در مدیریت شرایط اشاره کرد و گفت: در سه هفته اخیر، انسجام و همافزایی قابلتوجهی میان دستگاههای مختلف از جمله اورژانس، جمعیت هلال احمر، حوزه سوخت، سازمان تعزیرات، سازمان هواشناسی و وزارت کشور شکل گرفته است که این همگرایی نهادی، ظرفیت کشور برای مواجهه با شرایط بحرانی را بهطور معناداری ارتقا داده است.
وی در تشریح سازوکارهای مدیریتی ستاد سفر افزود: کشور به هشت پهنه عملیاتی تقسیم شده و نمایندگان معین ستاد در این مناطق با حضور فعال، به رصد و مدیریت میدانی شرایط میپردازند. بر اساس گزارشهای واصله از این نمایندگان، میان تحلیلهای کلان و واقعیتهای میدانی، انطباق قابل قبولی وجود دارد که نشاندهنده صحت برآوردها و کارآمدی نظام تصمیمسازی است.
محسنیبندپی در پایان تاکید کرد: استمرار این سطح از انسجام ملی، هماهنگی نهادی و مدیریت هوشمندانه، میتواند بهعنوان یک الگوی موفق در حکمرانی بحران، مبنای سیاستگذاریهای آتی در حوزه گردشگری و سایر عرصههای ملی قرار گیرد.