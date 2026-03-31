به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی انتشارات امیرکبیر؛ این انتشارات با نیت شادی روح امام و مقتدای کتاب‌دوست‌مان و با هدف حمایت از کتابفروشی‌ها و توزیع‌کنندگانی که در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند، طرح ویژه‌ای را اجرا می‌کند. در این طرح، کتابفروشی‌های آسیب‌دیده از حملات ددمنشانه آمریکای جهان‌خوار و رژیم خون‌خوار صهیونی، می‌توانند تا هزار عنوان از کتاب‌های انتشارات امیرکبیر را به صورت امانی دریافت کرده و در بازه‌های زمانی سه ماهه، نسبت به پرداخت وجه کتاب‌های فروش‌رفته اقدام کنند.



این ناشر در اطلاعیه‌ای که به این منظور منتشر کرده، آورده است: ما در سنگر فرهنگ نخواهیم گذاشت روسیاهان تاریخ و آلودگان جزیره اپستین، اندک خللی در فروغ عالم‌تاب فرهنگ این دیار کهن ایجاد کنند و از همه ناشران وطن‌دوست درخواست می‌کنیم با پیوستن به این پویش، کتاب‌فروشان مجاهد، مظلوم و استوار آسیب‌دیده از جنگ سوم تحمیلی را یاری رسانند.



همچنین انتشارات امیرکبیر در راستای جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از این جنگ تاریخ‌ساز، در نظر دارد تمامی آثار خود را تا زمان اعلام پیروزی جبهه پرافتخار اسلام، با ۵ درصد تخفیف بیشتر از روال معمول، در اختیار تمامی توزیع‌کنندگان و کتابفروشی‌ها قرار دهد.



توزیع‌کنندگان و فروشندگان کتاب می‌توانند برای اطلاع بیشتر از پویش «تقدیم به آقای کتاب‌خوان» با بخش بازرگانی به شماره 02166470016 تماس بگیرند.

انتهای پیام/