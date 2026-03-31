بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این مجموعه به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۱۲فروردین ۱۳۵۸، تنها یک روز در تقویم نیست؛ بلکه نماد عزت، استقلال و آزادگی ملتی است که پس از سالها مبارزه با ظلم و استبداد، پرچم پیروزی انقلاب اسلامی را برافراشت و حاکمیت ارزشهای الهی و انسانی را جایگزین نظام سلطه و استبداد کرد.
این روز؛ یادآور حماسهای ماندگار در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است؛ روزی که ملت آزاده و سرافراز ایران، با تکیه بر ایمان، بصیرت و اتحاد، فصل نوینی از تاریخ خود را رقم زدند و با شرکت در همهپرسی سرنوشتساز، با اکثریت قاطع ۹۸.۲ درصد، نظام جمهوری اسلامی را به عنوان تجلی اراده ملی برگزیدند و مسیر حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را هموار ساختند.
امسال این روز در بستر شرایط ویژهای قرار گرفته است؛ در حالی که کشور در مواجهه با تهاجم آمریکایی-صهیونیستی قرار دارد، حضور آگاهانه و پرشور مردم در میادین و پشت جبهه دفاع، بار دیگر نشان داد که پیوند مردم و مدافعان وطن، اصلیترین پشتوانه امنیت و استقلال کشور است.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان نهاد پاسدار فرهنگ ایثار و مقاومت، ضمن ارج نهادن به تلاشها و فداکاریهای نیروهای مسلح که ذیل رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) با اقدامهای بهموقع و پاسخهای قاطع از امنیت ملی پاسداری میکنند، یاد و خاطره سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام سیدعلی خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگرشهدای عزیز جنگ تحمیلی اخیر را گرامی میدارد و برای مجروحان و خانوادههای داغدیده صبر و شکیبایی مسئلت میکند.
در پایان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از تمامی اقشار ملت شریف ایران دعوت میکند تا با تأمل در مفاهیم والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با حضور مستمر در میدان در مسیر حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی و حمایت از مدافعان کشور بکوشند و با آگاهسازی نسلهای آینده، خاطره مقاومت و ایثار را زنده نگه دارند؛ باشد که در سایه همدلی، وحدت و تلاش مستمر، شاهد سربلندی و شکوفایی روزافزون ایران عزیز باشیم.