به گزارش ایلنا، امیرحسین سمیعی، آهنگساز و خواننده کلاسیک، طی انتشار یادداشتی از تعهد هنرمندان به میهن در زمان جنگ نوشت.

او نوشته است:

هنرمند میهن پرست در کنار میهن خود ایستاده است؛ مثل همه عزیزانی که در این چند روز می‌بینید اتحادی مثال زدنی ایجاد کرده اند.ا

اگر لزوماً تولید اثر هنری موضوع نباشد، سرمایه اجتماعی هنرمند کنار سرزمین اش می ایستد کنار مردم اش. ما تا جایی که وظیفه حکم کند هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد, مثل یک سرباز، مثل یک هم میهن، مثل یک ایرانی.

