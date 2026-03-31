شعر شاعر تاجیک برای ایران
به گزارش ایلنا، عزیز سنگین، شاعر تاجیک مقیم دانمارک در شعر تازه خود با عنوان «تو را میستایم ای ایران» این سرزمین را مورد ستایش قرار داده است.
«بلندای جای تو را میستایم
اَیْ ایران، خدای تو را میستایم
سخن گرچه عاجز بُوَد در ثنایت
به جانم ثنای تو را میستایم
شکیباییات کشته جهل عدو را
من عقل رسای تو را میستایم
دو صد بار گفتی به دشمن «میا پیش
سخن گو»، ذکای تو را میستایم
زدی بانگ آژیر بیداری، حاشا
جَرَنگِ صدای تو را میستایم
به جنگ آمد آن لشکر لاشهخواران
من آوای «آقا»یْ تو را میستایم
که گفتا: خدای تو با توست، ایران
چه خوش، رَبّنای تو را میستایم
جهان در شگفت است و دشمن شکسته
«سپاه» و «سرا»ی تو را میستایم
به جان شهیدان گلگونقبایت،
تو را، کربلای تو را میستایم»