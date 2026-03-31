شعر قاسم کاکایی برای وطن/ وطنِ پر شقایق

به گزارش ایلنا، قاسم کاکایی، استاد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، قصیده‌ای برای وطنِ پر شقایق نوشت.

حجت‌الاسلام قاسم کاکایی در این قصیده برای این روزهای روزهای وطن سروده است؛

«به بمب و به موشک به تخریب و کین

شده مبتلا خاک ایران‌زمین

نه ایران بوَد مرز جغرافیا

که فرهنگ و تاریخ و فرّ و کیا

بوَد زنده ایران ما تا ابد

به لطف خداوندِ فردِ صمد

به اسلام و قرآن و مِهرِ علی

گرانسنگ فرهنگِ بس منجلی

به عرفان و حکمت به شعر و غزل

که گشته به عالم چو ضرب‌المثل

به کوروش به خیام و بوذرجمهر

به مردان میدان و مردان مهر

به حافظ به سعدی و هم بوعلی

به آرش به آن پوریای ولی

به فردوسی و جاودان مولوی

به خاقانی و خسرو دهلوی

به صدرا و خوارزمی و رودکی

که نبوَد به مُلک دگر چون یکی

بدانید ای اهل عالم کنون

ز ایرانِ ما نکته بی چند و چون

که زنده است ایران به این روح خویش

به هر حمله گشته قوی‌تر ز پیش

نه بیدی‌ست ایران که لرزد ز باد

حماسه از او مانده است بس به یاد

به توفیق و الطاف یزدان پاک

همی ریشه دارد در اعماق خاک

چو بی ریشه دشمن کند قصد او

ذلیلانه بر خاک افتد به رو

دو بی‌ریشه دشمن بسی نابکار

کثیف و خبیث و به شهوت دچار

همه لشکرِ بددلِ اهرمن

هجومی نمودند بر این وطن

به هر گوشه‌ پاک این خاک و آب

جنایت نمودند بس بی‌حساب

بزد داغ میناب و آن کودکان

به دل آتشی سخت در این زمان

ولی ناگهان جمله از مرد و زن

شده شیرِ جنگی ز بهر وطن

نبودی میانْشان به غیر وفاق

به رغم همه حیله، مکر و نفاق

ز هر کوی و برزن خروشی به پاست

یقین دان که از فضل و جود خداست:

«همه سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم

چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد»

همه یک‌دل و یک‌جهت یک‌صدا

ندارند بر لب به جز این دعا:

«خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار»

