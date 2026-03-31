شعر قاسم کاکایی برای وطن/ وطنِ پر شقایق

به گزارش ایلنا، قاسم کاکایی، استاد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، قصیده‌ای برای وطنِ پر شقایق نوشت.

حجت‌الاسلام قاسم کاکایی در این قصیده برای این روزهای روزهای وطن سروده است؛

«به بمب و به موشک به تخریب و کین 

شده مبتلا خاک ایران‌زمین 

نه ایران بوَد مرز جغرافیا 

که فرهنگ و تاریخ و فرّ و کیا 

بوَد زنده ایران ما تا ابد 

به لطف خداوندِ فردِ صمد 

به اسلام و قرآن و مِهرِ علی 

گرانسنگ فرهنگِ بس منجلی

به عرفان و حکمت به شعر و غزل 

که گشته به عالم چو ضرب‌المثل 

به کوروش به خیام و بوذرجمهر

به مردان میدان و مردان مهر 

به حافظ به سعدی و هم بوعلی 

به آرش به آن پوریای ولی 

به فردوسی و جاودان مولوی 

به خاقانی و خسرو دهلوی 

به صدرا و خوارزمی و رودکی 

که نبوَد به مُلک دگر چون یکی 

بدانید ای اهل عالم کنون 

ز ایرانِ ما نکته بی چند و چون 

که زنده است ایران به این روح خویش 

به هر حمله گشته قوی‌تر ز پیش 

نه بیدی‌ست ایران که لرزد ز باد 

حماسه از او مانده است بس به یاد 

به توفیق و الطاف یزدان پاک 

همی ریشه دارد در اعماق خاک 

چو بی ریشه دشمن کند قصد او 

ذلیلانه بر خاک افتد به رو 

دو بی‌ریشه دشمن بسی نابکار 

کثیف و خبیث و به شهوت دچار 

همه لشکرِ بددلِ اهرمن

هجومی نمودند بر این وطن 

به هر گوشه‌ پاک این خاک و آب 

جنایت نمودند بس بی‌حساب 

بزد داغ میناب و آن کودکان 

به دل آتشی سخت در این زمان 

ولی ناگهان جمله از مرد و زن 

شده شیرِ جنگی ز بهر وطن 

نبودی میانْشان به غیر وفاق 

به رغم همه حیله، مکر و نفاق 

ز هر کوی و برزن خروشی به پاست 

یقین دان که از فضل و جود خداست: 

«همه سر به سر تن به کشتن دهیم 

از آن به که کشور به دشمن دهیم 

چو ایران نباشد تن من مباد 

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد»

همه یک‌دل و یک‌جهت یک‌صدا 

ندارند بر لب به جز این دعا: 

«خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی و ما رستگار»

 

