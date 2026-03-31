پویش مردمی «به عشق ایران» برگزار میشود/ از خدمات خرد تا کلان
پویش مردمی «به عشق ایران» برگزار میشود. در این پویش شهروندان میتوانند از کارهای کوچک تا کلان و از همراهی با کودکان و سالمندان گرفته تا کمک در حوزه درمان، تأمین غذا و ارائه مهارتهای فنی میتوانند سهمی در این مسیر ایفا کنند.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که کشورمان در پی حملات ددمنشانه دشمن جنایتکار صهیونیستی ـ آمریکایی با شرایطی دشوار روبهروست، جلوههای کمنظیری از همدلی و همراهی میان مردم شکل گرفته است؛ مردمی که در سختترین لحظات نیز «هوای هم را دارند» و با مهربانی، پشت یکدیگر میایستند.
پویش مردمی «به عشق ایران» در همین راستا و با هدف تقویت حس مسئولیت اجتماعی و گسترش فرهنگ کمک به یکدیگر راهاندازی شده است؛ حرکتی خودجوش که نشان میدهد برای ساختن حال بهتر این سرزمین، الزامی به انجام کارهای بزرگ نیست.
در این پویش شهروندان میتوانند از کارهای کوچک تا کلان و از همراهی با کودکان و سالمندان گرفته تا کمک در حوزه درمان، تأمین غذا و ارائه مهارتهای فنی میتوانند سهمی در این مسیر ایفا کنند.
«به عشق ایران» نمادی از روح زنده همبستگی ملی است؛ جلوهای از مردمی که در برابر فشارها و تهدیدها، با مهربانی و مسئولیتپذیری، برای ساختن جامعهای بهتر کنار یکدیگر میایستند.
علاقمندان برای پیوستن به این پویش مردمی میتوانند از طریق لینک زیر ثبتنام کنند:
https://form.csmh.ir/ir