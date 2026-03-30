صالحی امیری:
سهگانه اقتدار نیروهای مسلح، همدلی مردم و کارآمدی دولت، ایران را در پیچیدهترین بحران منطقهای سربلند نگاه داشته است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در ادامه بازدیدهای میدانی از بناهای تاریخی آسیبدیده، با حضور در بافت تاریخی تهران، ضمن بررسی ابعاد خسارات، در جمع نمازگزاران مسجد امام(ره) با تبیین مؤلفههای پیروزی ملی در بحران اخیر، از نقش تعیینکننده همافزایی «مقاومت میدانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت اجرایی» در عبور موفق کشور از شرایط پیچیده سخن گفت.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود از بناهای تاریخی آسیبدیده، با حضور در بافت تاریخی تهران، از نزدیک در جریان ابعاد خسارات وارده به مجموعهای از ابنیه و فضاهای تاریخی این محدوده قرار گرفت.
در این بازدید، وزیر میراثفرهنگی از نقاطی نظیر کلانتری ۱۱۳ بازار تهران، میدان ۱۵ خرداد، ساختمان تاریخی رادیو ارگ، مسجد ارگ، مسجد امام(ره) بازار و شماری از واحدهای صنفی آسیبدیده بازدید کرد و در گفتوگو با کسبه، فعالان بازار و شهروندان، دغدغهها، مطالبات و روایتهای میدانی آنان را مورد استماع و بررسی قرار داد.
صالحیامیری سپس در جمع نمازگزاران مسجد امام(ره)، با نگاهی به تحولات اخیر، اظهار کرد: در بزرگترین بحران منطقهای، آنچه ایران را در برابر فشارها و تهدیدهای چندلایه مصون ساخت، شکلگیری یک منظومه سهگانه از مقاومت بود؛ نخست اراده مقتدر نیروهای مسلح در میدان، دوم همدلی و حضور آگاهانه مردم در صحنه و سوم کارآمدی نظام اجرایی کشور در مدیریت بحران.
وی با تاکید بر اینکه «مقاومت یک سرمایه تمدنی و اجتماعی است»، افزود: آنچه در روزهای اخیر در خیابانها، در همبستگی ملی و در همراهی مردم با نظام مشاهده شد، جلوهای از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بود که حتی در سطح افکار عمومی جهان نیز بازتاب یافت.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به حضور خودجوش مردم در صحنههای اجتماعی، خاطرنشان کرد: ملت ایران در اوج تهدید، نهتنها میدان را ترک نکرد، بلکه با درک دقیق شرایط، بهعنوان یک کنشگر فعال در تثبیت امنیت و آرامش ملی ایفای نقش کرد؛ این سرمایه اجتماعی، پشتوانه راهبردی نظام در عبور از بحرانهاست.
وی در ادامه با تبیین عملکرد دولت در مدیریت شرایط اضطراری، تصریح کرد: در حوزه تأمین نیازهای اساسی، شاهد یک بسیج ملی و هماهنگی بینبخشی بودیم؛ بهگونهای که در حوزههایی نظیر سوخترسانی، خدمات امدادی و تأمین کالاهای اساسی، با وجود فشارها و آسیبها، هیچگونه اختلال پایدار در زندگی مردم شکل نگرفت.
صالحیامیری افزود: در شرایطی که زیرساختهای حیاتی هدف تهدید قرار گرفته بودند، شبکه توزیع سوخت با انتقال روزانه دهها میلیون لیتر از سایر استانها به تهران، بدون وقفه به خدمترسانی ادامه داد و دستگاههای امدادی نیز تنها در یک روز بیش از ۵۰۰ هزار خدمت به شهروندان ارائه کردند؛ این سطح از آمادگی، نشاندهنده بلوغ مدیریتی و انسجام نهادی کشور است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اسکان و پشتیبانی از شهروندان، اظهار کرد: در راستای صیانت از آرامش عمومی، ظرفیت هزاران مکان در سراسر کشور برای اسکان و خدماترسانی به مردم تجهیز و آمادهسازی شده است تا هیچیک از هموطنان در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه نشوند.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت بازنمایی صحیح این دستاوردها در عرصه رسانهای، گفت: سرمایه اجتماعی و جلوههای مقاومت مردمی، نیازمند روایتگری دقیق، هوشمند و مؤثر است؛ این یک مأموریت راهبردی برای رسانههاست تا تصویر واقعی از اقتدار، همبستگی و تابآوری ملی را به افکار عمومی داخلی و جهانی منتقل کنند.
وی در پایان، با آرزوی پیروزی و سلامتی برای رزمندگان و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد: با اتکا به خداوند متعال و با استمرار این همبستگی ملی، آیندهای روشنتر پیشروی کشور قرار خواهد گرفت و بهزودی در فضایی آکنده از آرامش و امنیت، شاهد تحقق کامل اهداف ملی خواهیم بود.