به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود از بناهای تاریخی، با حضور در بافت تاریخی تهران، از نزدیک در جریان ابعاد خسارات وارده به مجموعه‌ای از ابنیه و فضاهای تاریخی این محدوده قرار گرفت.

در این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی از نقاطی نظیر کلانتری ۱۱۳ بازار تهران، میدان ۱۵ خرداد، ساختمان تاریخی رادیو ارگ، مسجد ارگ، مسجد امام بازار و شماری از مغازه‌های بازار تهران که در جریان حملات اخیر دچار آسیب شده‌اند، بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با کسبه، فعالان بازار و شهروندان، دغدغه‌ها و مطالبات آنان را مورد استماع قرار داد.

بر اساس گزارش‌های تجمیع‌شده و ارزیابی‌های میدانی، حملات اخیر آمریکایی-صهیونی در روزهای گذشته، به ۱۳۱ بنای تاریخی و ۷ بافت تاریخی در سراسر کشور آسیب وارد کرده است که در این میان، ۶۱ بنای تاریخی در استان تهران قرار دارد و بافت تاریخی تهران نیز در زمره ۷ بافت تاریخی آسیب‌دیده کشور محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری در این بازدید با تاکید بر جایگاه راهبردی میراث‌فرهنگی به‌عنوان مؤلفه‌ای بنیادین در هویت ملی و حافظه تاریخی ایرانیان، تصریح کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی، مسئولیتی تمدنی و بین‌نسلی است که در شرایط کنونی، نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماسی فرهنگی در سطح بین‌المللی است.

وی با اشاره به آغاز فرآیندهای کارشناسی برای برآورد دقیق خسارات و تدوین برنامه‌های مرمتی، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های فنی، تخصصی و اجرایی وزارتخانه برای تسریع در مرمت و احیای آثار آسیب‌دیده بسیج شده و تلاش خواهد شد با اولویت‌بندی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، روند نجات‌بخشی و مرمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت مستندسازی دقیق خسارات، پیگیری‌های حقوقی در مجامع بین‌المللی و جلب مشارکت نهادهای تخصصی جهانی در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران تاکید کرد و افزود: این جنگ تحمیلی، بار دیگر اهمیت توجه جامعه جهانی به صیانت از میراث مشترک بشری و مقابله با تهدیدات علیه آن را برجسته می‌سازد.

